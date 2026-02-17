Nemzeti Sportrádió

Közép-Európa egyik legnagyobb muay thai versenyét rendezik meg Gyálon

P. K.P. K.
2026.02.17. 18:22
Szombaton már 17. alkalommal rendezik meg a Spartan-kupát (Fotó: Magyar Muaythai Szakszövetség)
Szombaton 17. alkalommal rendezik meg a Spartan Muaythai Kupát, amely az elmúlt években nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is meghatározó eseménnyé nőtte ki magát. A rangos viadalnak a Gyáli Sportcsarnok ad otthont, ahol a szervezők a korábbi évek tapasztalatai alapján ismét több száz sportolóra és kiemelkedő színvonalú mérkőzésekre számítanak – írja beharangozó sajtóközleményében a hazai szakszövetség.

 

A 2018 óta folyamatosan fejlődő Spartan-kupa rendezvénysorozat mára Közép-Európa egyik legjelentősebb muaythai versenyévé vált – derül ki a Magyar Muaythai Szakszövetség közleményéből.

Az elmúlt két-három alkalommal három ringben zajlottak a küzdelmek mintegy 230 nevező részvételével, több mint 110 mérkőzéssel, öt-hat ország képviselőivel. Az idén március 21-én szombaton Gyálra tervezett eseményen a szervezők várakozásai szerint akár hét nemzet sportolói is kötelek közé léphetnek. A korábbi, visszatérő országok mellett horvát és görög versenyzők is jelezték részvételüket, ami tovább emeli a torna nemzetközi rangját.

A Spartan-kupa különlegessége, hogy a hagyományos kategóriák mellett ismét helyet kapnak a minimum öt mérkőzéssel rendelkezők is. Ez a rendszer kifejezetten a kezdő és feltörekvő versenyzők számára biztosít igazságos és biztonságos versenyzési lehetőséget: azok indulhatnak ebben a kategóriában, akik legfeljebb öt hivatalos mérkőzést tudnak felmutatni. A cél, hogy a pályájuk elején járó sportolók ne tapasztalt magyar bajnokokkal vagy rutinos nemzetközi versenyzőkkel kerüljenek szembe, hanem saját fejlődési szintjüknek megfelelő ellenfelekkel mérkőzhessenek meg. A rendszer az elmúlt években bevált, és több olyan sportoló is innen indult, aki ma már a magyar válogatott tagjaként képviseli hazánkat nemzetközi versenyeken.

 

Dudok Károly, a Magyar Muaythai Szakszövetség elnöke a rendezvény kapcsán kiemelte: a Spartan-kupa mára kiemelt esemény a szövetség versenynaptárában. 

„Ez egy olyan verseny, amely nemcsak a hazai élmezőnynek, hanem az utánpótlásnak és a feltörekvő fiataloknak is lehetőséget ad. Mind az utánpótlás-, mind a felnőttválogatottaknak kiváló lehetőség nemzetközi mérkőzéseken ringbe lépni. Ez szakmailag és szervezésben is nagy érték” – fogalmazott az elnök a szövetség beharangozó tájékoztatójában.  

A Spartan Muaythai Kupa tehát nem csupán egy hazai torna, hanem olyan versenyplatform, amely hidat képez a kezdő, az utánpótlás és az elit sportolók között. A szervezők célja, hogy a magyar muaythai tovább erősítse nemzetközi pozícióját, és a következő években még több válogatott szintű versenyző nőjön ki a hazai ringekből – hangsúlyozza a szakszövetség.

 

 

