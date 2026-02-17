Nemzeti Sportrádió

Bajnokok Ligája: Benfica–Real Madrid

2026.02.17. 20:47
Fotó: Getty Images
A Bajnokok Ligája rájátszásában megismétlődik az alapszakasz egyik legőrültebb párosítása, ugyanis a Benfica ismét a Real Madridot fogadja hazai pályán. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

BAJNOKOK LIGÁJA
A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS
BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!
Lisszabon, Estádio da Luz, 21.00. Vezeti: Letexier (francia)
BENFICA: Trubin – A. Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho
REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa
Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE

 

