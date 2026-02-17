Bajnokok Ligája: Benfica–Real Madrid

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, ELSŐ MÉRKŐZÉS

BENFICA (portugál)–REAL MADRID (spanyol) 0–1 (0–0) – élőben az NSO-n!

Lisszabon, Estádio da Luz, 21.00. Vezeti: Letexier (francia)

BENFICA: Trubin – A. Dedic, T. Araújo, Otamendi, Dahl – Schejderup (Szudakov, 74.), Aursnes (L. Cabral, 80.), Barreiro – Prestianni (Lukébakio, 81.) – Rafa Silva (Ríos, 74.), Pavlidisz. Vezetőedző: José Mourinho

REAL MADRID: Courtois – Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Á. Carreras – Valverde, Tchouaméni, Camavinga – Arda Güler (Brahim Díaz, 86.), K. Mbappé, Vinícius Júnior. Vezetőedző: Álvaro Arbeloa

Gólszerző: Vinícius Júnior (50.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

PERCRŐL PERCRE