Bár vezeti az osztrák tabellát, elküldte vezetőedzőjét Redzic Damir csapata

A német Thomas Letsch 2024 decemberében már másodszor írt alá a salzburgiakhoz – korábban beugróként edzette a csapatot, valamint a klubhoz kötődő Liefering vezetőedzője volt –, ám nem sikerült visszahódítania a bajnoki címet a Sturm Graztól.

Ebben az idényben sem villog a csapat: az Európa-liga alapszakaszából nem jutott tovább – kikapott például az FTC-től hazai pályán –, és bár jobb gólkülönbsége révén vezeti a rendkívül szoros osztrák tabellát a LASK előtt, az eddigi 19 fordulóban csupán kilencszer sikerült nyernie.

Letsch mellett segítője, Kai Hesse is távozik. Utódaikat egyelőre nem nevezték meg.

Mint ismert, a Salzburg télen szerződtette Redzic Damirt a Dunaszerdahelytől; a már magyar válogatottban is bemutatkozó fiatal játékos a GAK elleni múlt hétvégi bajnokin (1–1) át is esett a tűzkeresztségen.