Nemzeti Sportrádió

NB I: több a vendéggyőzelem mint a hazai, 4000 fölött az átlagnézőszám és 11-es rekordot is hozhat az idény

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2026.02.17. 17:27
null
A kék mezes barcikaiak a múlt héten, a Nyíregyháza ellen már nyolcadik alkalommal kaptak ki pályaválasztóként, ezúttal 4–0-ra (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
NB I NB I 2025–2026 statisztikák
A múlt héten rendezték a labdarúgó NB I 22. fordulóját, tehát túl vagyunk az idény kétharmadán. Megvizsgáltuk a főbb statisztikákat, hogyan változtak a számok az elmúlt néhány évben. Érdekesség, hogy ebben az idényben egyelőre több a vendéggyőzelem, mint a hazai, ilyenre nem volt példa az elmúlt években.

 

A bajnokság kétharmada után megállapíthatjuk, hogy a meccsenkénti gólátlag eléri a hármast, erre a 2021–2022-es évadtól csak egyszer volt példa, 2023–2024-ben (3.05), de az elmúlt húsz esztendőt tekintve is a mostani csak a negyedik olyan idény, melyben 3 fölött alakulhat a gólátlag. Húsz évet vizsgálva a csúcsot a 2007–2008-as idény jelentette, 3.08-as átlaggal. Jelenleg négy olyan csapat is van, amelyik 22 mérkőzésen már több mint negyven gólt szerzett: az ETO (43), a Paks (42), a Ferencváros és az MTK (41–41).  

Ami példa nélküli érdekessége lehet ennek a kiírásnak, öt évad számai alapján, hogy az eddigi 132 meccsen 49 hazai és 52 vendéggyőzelem született (31 döntetlen mellett), tehát többször nyertek a vendéglátók, mint a pályaválasztók. A vendégsikerek aránya most kerekítve 39 százalékon áll, míg öt év adatait nézve 33 százalék volt a legmagasabb arány korábban. 

Ennek az egyik nyilvánvaló magyarázata, hogy a Kazincbarcika számára tulajdonképpen nem létezik a hazai pálya előnye, hiszen ősszel Mezőkövesden, tavasszal pedig Diósgyőrben játszik „otthon”, és ez az együttes eredményein is látszik, pályaválasztóként a leggyengébb a mérlege az NB I-ben: két győzelem, egy döntetlen, nyolc vereség. Ugyanakkor a Nyíregyháza is csak kétszer győzött hazai környezetben, és ami meglepő, hogy az FTC már az ötször is kikapott az Üllői úton (összesen hat veresége van a bajnokságban). A Ferencváros legutóbb a 2011–2012-es idényben veszített ilyen sokszor otthon, akkor hatszor is. A 12 csapatból egyelőre csak a mezőny fele, vagyis hat gárda mondhatja el magáról, hogy többször nyert otthon, mint ahányszor kikapott: az ETO (6–2), a DVSC (6–4), a Paks (5–3), a Kisvárda (5–4), az MTK (5–4) és a DVTK (3–2).

Az, hogy a Kazincbarcika nem játszhat a saját stadionjában, a nézőszámátlagra is kihat. A barcikaiaké a legalacsonyabb hazai nézőszámátlag 1030-cal (a magyarfutball.hu kimutatása szerint), ami jóval alacsonyabb az NB I-től tavaly búcsúzó Kecskemét (2689), Fehérvár (3273) páros akkori hazai átlagánál. Így az előző évadhoz képest csökkent a meccsenkénti átlag, 4531-ről 4189-re, de még mindig 4000 fölött van, amire 2023–2024-et megelőzően 2000–2001-ben volt példa.  

Csapatonkénti nézőszámátlag, zárójelben az előző idény (Forrás: magyarfutball.hu)

A vendéggyőzelmek mellett ez az idény egyébként a 11-esek számában hozhat még rekordot. Eddig 59 büntetőt ítéltek meg a játékvezetők, már most eggyel többet, mint az előző évadban összesen, és öt idény számait vizsgálva jelenleg a legnagyobb az egy meccsre jutó 11-esek száma (0.45). Az 59 büntetőből 47-et értékesítettek a csapatok, ami 80 százalékos átlagot jelent, ez átlagosnak mondható. A legtöbb 11-est, hetet-hetet a 3. és a legutóbbi, 22. fordulóban lőhettek a csapatok (a 3. fordulóban egy, múlt héten pedig kettő maradt ki). A legtöbbször, nyolcszor, a Paks lőhetett 11-est, amiből kettőt hibáztak el a tolnaiak, egyet éppen múlt héten Windecker József a DVTK ellen. A legkevesebb büntetőt a Kisvárda, az MTK és a DVSC végezhette el, hármat-hármat, amikből a debreceniek csak egyet tudtak gólra váltani, Dzsudzsák Balázs a legutóbbi, 22. körben Újpesten hibázott (a legelső fordulóban, a ZTE ellen pedig Bárány Donát rontott). 

Csapatok11-esek/belőtt
Paks8/6
Diósgyőr7/6
Ferencváros6/6
ETO6/5
ZTE5/4
Puskás AFC5/4
Nyíregyháza5/4
Kazincbarcika4/3
Újpest4/2
Kisvárda3/3
MTK3/3
Debrecen3/1
11-ES STATISZTIKA CSAPATONKÉNT – 2025–2026

A nela.hu számai alapján megvizsgáltuk a pályára lépők átlagéletkorát (25.78 év) is, ami az MLSZ megváltoztatott fiatalajánlása ellenére sem csökkent az előző évekhez képest. Jelentősebb változás inkább a fiatalpercek számában, azok emelkedésében várható majd, de ezt az idény végén lesz érdemes megvizsgálni, 33 forduló alapján. 

 2025–2026 (22 forduló után)2024–20252023–20242022–2023 2021–2022 
Meccsenkénti gólátlag32.793.052.682.84
Hazai győzelmek aránya37.12%42.93%48.48%43.43%39.9%
Döntetlenek23.48%29.29%19.7%29.8%26.77%
Vendégsikerek39.39%27.78%31.82%26.77%33.33%
Nézőszámátlag41894531417334802714
Játékosok átlagéletkora25.78 év25.4 25.3825.3925.84
Sárga lap (meccsenkénti átlag)605 (4.58)875 (4.42)819 (4.14)919 (4.63)963 (4.86)
Piros lap27 (0.2)46 (0.23)27 (0.13)50 (0.25)53 (0.267)
11-es/belőtt (meccsenkénti átlag)59 (0.45)/47, 80%58 (0.29)/46, 79%72 (0.36)/56, 77%80 (0.4)/48, 60%72 (0.36)/59,  81.9%
ÖT IDÉNY NB I-ES STATISZTIKÁI

Adatok forrásai: nela.hu; Transfermarkt; magyarfutball.hu; fcstats.com

1. ETO FC 

22

12

7

3

43–21

+22 

43 

2. Ferencvárosi TC

22

12

4

6

41–24

+17 

40 

3. Debreceni VSC

22

11

5

6

33–27

+6 

38 

4. Paksi FC

22

10

6

6

42–31

+11 

36 

5. Zalaegerszegi TE

22

9

6

7

34–28

+6 

33 

6. Puskás Akadémia

22

9

5

8

28–28

32 

7. Kisvárda

22

9

4

9

26–34

–8 

31 

8. Újpest FC

22

7

5

10

30–38

–8 

26 

9. MTK Budapest

22

7

4

11

41–48

–7 

25 

10. Nyíregyháza 

22

6

6

10

29–37

–8 

24 

11. Diósgyőri VTK

22

5

8

9

30–36

–6 

23 

12. Kazincbarcika

22

4

2

16

20–45

–25 

14 

AZ ÁLLÁS

 

 

NB I NB I 2025–2026 statisztikák
Legfrissebb hírek

Hatalmas ZTE-fölény az NB I 22. fordulójának álomcsapatában

Labdarúgó NB I
11 órája

Szabó János: Minden összeesküdött ellenünk

Labdarúgó NB I
11 órája

Hosszabbított kapusedzőjével a Zalaegerszeg

Labdarúgó NB I
22 órája

A Ferencváros hétfőn fogadja a Puskás Akadémiát

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:10

NB II-es csapattal kötött együttműködési szerződést a ZTE

Labdarúgó NB I
Tegnap, 12:15

NB I: magyar fiatalok érkeztek külföldről; a ZTE volt a piaci hajrá főszereplője

Labdarúgó NB I
Tegnap, 11:55

Kiderült, hol folytatja a Nyíregyházáról távozó légiós

Labdarúgó NB I
Tegnap, 10:45

ZTE: még két új igazolás bejelentése várható – NS-infó

Labdarúgó NB I
Tegnap, 8:49
Ezek is érdekelhetik