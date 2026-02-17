NB I: több a vendéggyőzelem mint a hazai, 4000 fölött az átlagnézőszám és 11-es rekordot is hozhat az idény

A bajnokság kétharmada után megállapíthatjuk, hogy a meccsenkénti gólátlag eléri a hármast, erre a 2021–2022-es évadtól csak egyszer volt példa, 2023–2024-ben (3.05), de az elmúlt húsz esztendőt tekintve is a mostani csak a negyedik olyan idény, melyben 3 fölött alakulhat a gólátlag. Húsz évet vizsgálva a csúcsot a 2007–2008-as idény jelentette, 3.08-as átlaggal. Jelenleg négy olyan csapat is van, amelyik 22 mérkőzésen már több mint negyven gólt szerzett: az ETO (43), a Paks (42), a Ferencváros és az MTK (41–41).

Ami példa nélküli érdekessége lehet ennek a kiírásnak, öt évad számai alapján, hogy az eddigi 132 meccsen 49 hazai és 52 vendéggyőzelem született (31 döntetlen mellett), tehát többször nyertek a vendéglátók, mint a pályaválasztók. A vendégsikerek aránya most kerekítve 39 százalékon áll, míg öt év adatait nézve 33 százalék volt a legmagasabb arány korábban.

Ennek az egyik nyilvánvaló magyarázata, hogy a Kazincbarcika számára tulajdonképpen nem létezik a hazai pálya előnye, hiszen ősszel Mezőkövesden, tavasszal pedig Diósgyőrben játszik „otthon”, és ez az együttes eredményein is látszik, pályaválasztóként a leggyengébb a mérlege az NB I-ben: két győzelem, egy döntetlen, nyolc vereség. Ugyanakkor a Nyíregyháza is csak kétszer győzött hazai környezetben, és ami meglepő, hogy az FTC már az ötször is kikapott az Üllői úton (összesen hat veresége van a bajnokságban). A Ferencváros legutóbb a 2011–2012-es idényben veszített ilyen sokszor otthon, akkor hatszor is. A 12 csapatból egyelőre csak a mezőny fele, vagyis hat gárda mondhatja el magáról, hogy többször nyert otthon, mint ahányszor kikapott: az ETO (6–2), a DVSC (6–4), a Paks (5–3), a Kisvárda (5–4), az MTK (5–4) és a DVTK (3–2).

Az, hogy a Kazincbarcika nem játszhat a saját stadionjában, a nézőszámátlagra is kihat. A barcikaiaké a legalacsonyabb hazai nézőszámátlag 1030-cal (a magyarfutball.hu kimutatása szerint), ami jóval alacsonyabb az NB I-től tavaly búcsúzó Kecskemét (2689), Fehérvár (3273) páros akkori hazai átlagánál. Így az előző évadhoz képest csökkent a meccsenkénti átlag, 4531-ről 4189-re, de még mindig 4000 fölött van, amire 2023–2024-et megelőzően 2000–2001-ben volt példa.

Csapatonkénti nézőszámátlag, zárójelben az előző idény (Forrás: magyarfutball.hu)

A vendéggyőzelmek mellett ez az idény egyébként a 11-esek számában hozhat még rekordot. Eddig 59 büntetőt ítéltek meg a játékvezetők, már most eggyel többet, mint az előző évadban összesen, és öt idény számait vizsgálva jelenleg a legnagyobb az egy meccsre jutó 11-esek száma (0.45). Az 59 büntetőből 47-et értékesítettek a csapatok, ami 80 százalékos átlagot jelent, ez átlagosnak mondható. A legtöbb 11-est, hetet-hetet a 3. és a legutóbbi, 22. fordulóban lőhettek a csapatok (a 3. fordulóban egy, múlt héten pedig kettő maradt ki). A legtöbbször, nyolcszor, a Paks lőhetett 11-est, amiből kettőt hibáztak el a tolnaiak, egyet éppen múlt héten Windecker József a DVTK ellen. A legkevesebb büntetőt a Kisvárda, az MTK és a DVSC végezhette el, hármat-hármat, amikből a debreceniek csak egyet tudtak gólra váltani, Dzsudzsák Balázs a legutóbbi, 22. körben Újpesten hibázott (a legelső fordulóban, a ZTE ellen pedig Bárány Donát rontott).

Csapatok 11-esek/belőtt Paks 8/6 Diósgyőr 7/6 Ferencváros 6/6 ETO 6/5 ZTE 5/4 Puskás AFC 5/4 Nyíregyháza 5/4 Kazincbarcika 4/3 Újpest 4/2 Kisvárda 3/3 MTK 3/3 Debrecen 3/1 11-ES STATISZTIKA CSAPATONKÉNT – 2025–2026

A nela.hu számai alapján megvizsgáltuk a pályára lépők átlagéletkorát (25.78 év) is, ami az MLSZ megváltoztatott fiatalajánlása ellenére sem csökkent az előző évekhez képest. Jelentősebb változás inkább a fiatalpercek számában, azok emelkedésében várható majd, de ezt az idény végén lesz érdemes megvizsgálni, 33 forduló alapján.

2025–2026 (22 forduló után) 2024–2025 2023–2024 2022–2023 2021–2022 Meccsenkénti gólátlag 3 2.79 3.05 2.68 2.84 Hazai győzelmek aránya 37.12% 42.93% 48.48% 43.43% 39.9% Döntetlenek 23.48% 29.29% 19.7% 29.8% 26.77% Vendégsikerek 39.39% 27.78% 31.82% 26.77% 33.33% Nézőszámátlag 4189 4531 4173 3480 2714 Játékosok átlagéletkora 25.78 év 25.4 25.38 25.39 25.84 Sárga lap (meccsenkénti átlag) 605 (4.58) 875 (4.42) 819 (4.14) 919 (4.63) 963 (4.86) Piros lap 27 (0.2) 46 (0.23) 27 (0.13) 50 (0.25) 53 (0.267) 11-es/belőtt (meccsenkénti átlag) 59 (0.45)/47, 80% 58 (0.29)/46, 79% 72 (0.36)/56, 77% 80 (0.4)/48, 60% 72 (0.36)/59, 81.9% ÖT IDÉNY NB I-ES STATISZTIKÁI

Adatok forrásai: nela.hu; Transfermarkt; magyarfutball.hu; fcstats.com