NB I: több a vendéggyőzelem mint a hazai, 4000 fölött az átlagnézőszám és 11-es rekordot is hozhat az idény
A bajnokság kétharmada után megállapíthatjuk, hogy a meccsenkénti gólátlag eléri a hármast, erre a 2021–2022-es évadtól csak egyszer volt példa, 2023–2024-ben (3.05), de az elmúlt húsz esztendőt tekintve is a mostani csak a negyedik olyan idény, melyben 3 fölött alakulhat a gólátlag. Húsz évet vizsgálva a csúcsot a 2007–2008-as idény jelentette, 3.08-as átlaggal. Jelenleg négy olyan csapat is van, amelyik 22 mérkőzésen már több mint negyven gólt szerzett: az ETO (43), a Paks (42), a Ferencváros és az MTK (41–41).
Ami példa nélküli érdekessége lehet ennek a kiírásnak, öt évad számai alapján, hogy az eddigi 132 meccsen 49 hazai és 52 vendéggyőzelem született (31 döntetlen mellett), tehát többször nyertek a vendéglátók, mint a pályaválasztók. A vendégsikerek aránya most kerekítve 39 százalékon áll, míg öt év adatait nézve 33 százalék volt a legmagasabb arány korábban.
Ennek az egyik nyilvánvaló magyarázata, hogy a Kazincbarcika számára tulajdonképpen nem létezik a hazai pálya előnye, hiszen ősszel Mezőkövesden, tavasszal pedig Diósgyőrben játszik „otthon”, és ez az együttes eredményein is látszik, pályaválasztóként a leggyengébb a mérlege az NB I-ben: két győzelem, egy döntetlen, nyolc vereség. Ugyanakkor a Nyíregyháza is csak kétszer győzött hazai környezetben, és ami meglepő, hogy az FTC már az ötször is kikapott az Üllői úton (összesen hat veresége van a bajnokságban). A Ferencváros legutóbb a 2011–2012-es idényben veszített ilyen sokszor otthon, akkor hatszor is. A 12 csapatból egyelőre csak a mezőny fele, vagyis hat gárda mondhatja el magáról, hogy többször nyert otthon, mint ahányszor kikapott: az ETO (6–2), a DVSC (6–4), a Paks (5–3), a Kisvárda (5–4), az MTK (5–4) és a DVTK (3–2).
Az, hogy a Kazincbarcika nem játszhat a saját stadionjában, a nézőszámátlagra is kihat. A barcikaiaké a legalacsonyabb hazai nézőszámátlag 1030-cal (a magyarfutball.hu kimutatása szerint), ami jóval alacsonyabb az NB I-től tavaly búcsúzó Kecskemét (2689), Fehérvár (3273) páros akkori hazai átlagánál. Így az előző évadhoz képest csökkent a meccsenkénti átlag, 4531-ről 4189-re, de még mindig 4000 fölött van, amire 2023–2024-et megelőzően 2000–2001-ben volt példa.
A vendéggyőzelmek mellett ez az idény egyébként a 11-esek számában hozhat még rekordot. Eddig 59 büntetőt ítéltek meg a játékvezetők, már most eggyel többet, mint az előző évadban összesen, és öt idény számait vizsgálva jelenleg a legnagyobb az egy meccsre jutó 11-esek száma (0.45). Az 59 büntetőből 47-et értékesítettek a csapatok, ami 80 százalékos átlagot jelent, ez átlagosnak mondható. A legtöbb 11-est, hetet-hetet a 3. és a legutóbbi, 22. fordulóban lőhettek a csapatok (a 3. fordulóban egy, múlt héten pedig kettő maradt ki). A legtöbbször, nyolcszor, a Paks lőhetett 11-est, amiből kettőt hibáztak el a tolnaiak, egyet éppen múlt héten Windecker József a DVTK ellen. A legkevesebb büntetőt a Kisvárda, az MTK és a DVSC végezhette el, hármat-hármat, amikből a debreceniek csak egyet tudtak gólra váltani, Dzsudzsák Balázs a legutóbbi, 22. körben Újpesten hibázott (a legelső fordulóban, a ZTE ellen pedig Bárány Donát rontott).
|Csapatok
|11-esek/belőtt
|Paks
|8/6
|Diósgyőr
|7/6
|Ferencváros
|6/6
|ETO
|6/5
|ZTE
|5/4
|Puskás AFC
|5/4
|Nyíregyháza
|5/4
|Kazincbarcika
|4/3
|Újpest
|4/2
|Kisvárda
|3/3
|MTK
|3/3
|Debrecen
|3/1
A nela.hu számai alapján megvizsgáltuk a pályára lépők átlagéletkorát (25.78 év) is, ami az MLSZ megváltoztatott fiatalajánlása ellenére sem csökkent az előző évekhez képest. Jelentősebb változás inkább a fiatalpercek számában, azok emelkedésében várható majd, de ezt az idény végén lesz érdemes megvizsgálni, 33 forduló alapján.
|2025–2026 (22 forduló után)
|2024–2025
|2023–2024
|2022–2023
|2021–2022
|Meccsenkénti gólátlag
|3
|2.79
|3.05
|2.68
|2.84
|Hazai győzelmek aránya
|37.12%
|42.93%
|48.48%
|43.43%
|39.9%
|Döntetlenek
|23.48%
|29.29%
|19.7%
|29.8%
|26.77%
|Vendégsikerek
|39.39%
|27.78%
|31.82%
|26.77%
|33.33%
|Nézőszámátlag
|4189
|4531
|4173
|3480
|2714
|Játékosok átlagéletkora
|25.78 év
|25.4
|25.38
|25.39
|25.84
|Sárga lap (meccsenkénti átlag)
|605 (4.58)
|875 (4.42)
|819 (4.14)
|919 (4.63)
|963 (4.86)
|Piros lap
|27 (0.2)
|46 (0.23)
|27 (0.13)
|50 (0.25)
|53 (0.267)
|11-es/belőtt (meccsenkénti átlag)
|59 (0.45)/47, 80%
|58 (0.29)/46, 79%
|72 (0.36)/56, 77%
|80 (0.4)/48, 60%
|72 (0.36)/59, 81.9%
Adatok forrásai: nela.hu; Transfermarkt; magyarfutball.hu; fcstats.com
|1. ETO FC
22
12
7
3
43–21
+22
43
|2. Ferencvárosi TC
22
12
4
6
41–24
+17
40
|3. Debreceni VSC
22
11
5
6
33–27
+6
38
|4. Paksi FC
22
10
6
6
42–31
+11
36
|5. Zalaegerszegi TE
22
9
6
7
34–28
+6
33
|6. Puskás Akadémia
22
9
5
8
28–28
0
32
|7. Kisvárda
22
9
4
9
26–34
–8
31
|8. Újpest FC
22
7
5
10
30–38
–8
26
|9. MTK Budapest
22
7
4
11
41–48
–7
25
|10. Nyíregyháza
22
6
6
10
29–37
–8
24
|11. Diósgyőri VTK
22
5
8
9
30–36
–6
23
|12. Kazincbarcika
22
4
2
16
20–45
–25
14