Zűrős edzőkeresés Marseille-ben, Xabi Alonso neve is szóba került

Mint megírtuk, a PSG otthonában másfél hete elszenvedett katartikus 5–0-s vereség után az Olympique Marseille menesztette a váratlan BL-kiesés miatt már szorult helyzetben lévő Roberto De Zerbi vezetőedzőt.

Bonyolította a helyzetet, hogy néhány nappal később benyújtotta lemondását Medhi Benatia sportigazgató is (a Roma, a Bayern és a Juventus korábbi, sokszoros marokkói válogatott játékosa – a szerk.), belefáradván a csapatot belülről is, kívülről is bomlasztó feszültségbe, sőt erősödött a pletyka, hogy Frank McCourt eladni készül a klubot.

Kedden elérkezett az idő, hogy az amerikai tulajdonos Marseille-be utazzon, és lépjen. A szurkolói csoportok vezetőivel találkozó McCourt egyrészt kijelentette, hogy nincs napirenden a klub eladása, másrészt sikerült maradásra bírnia Benatiát. A helyzet stabilizálását szolgáló lépés alighanem azért járt sikerrel, mert a tulajdonos egyúttal kibővítette a sportigazgató hatáskörét a drukkeri körökben kevéssé népszerű Pablo Longoria klubelnök rovására, akit hamarosan le is vált – tudósított az RMC Sport.

Ami az edzőkérdést illeti, bár a klub felvette a kapcsolatot Xabi Alonsóval is, nem ő lesz a megoldás. A Real Madridtól nemrégiben elbocsátott Alonsót sem a marseille-i együttes körüli feszültség, sem a vezetői válság, sem a körvonalazódó ajánlat rövid távja nem győzte meg.

Az OM most már egyértelműen korábbi szenegáli játékosát, Habib Beye-t szeretné vezetőedzőnek, de ez a folyamat sem tűnik egyszerűnek: Beye-t nemrég rúgta ki a Rennes, és mivel elbocsátásának jogi folyamata még nem zárult le, egyelőre nem vállalhat új állást…

A csapat a hétvégén az eddigi pályaedző, Jacques Abardonado irányításával engedett ki a kezéből kétgólos előnyt a Strasbourg ellen (2–2), következő ellenfele a Brest lesz idegenben.

Az idő sürget: a legutóbbi három bajnokiján csupán két pontot szerző Marseille már ötpontos lemaradásban van a biztos BL-indulással kecsegtető harmadik helyet pillanatnyilag birtokló Lyontól.