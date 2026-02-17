Férfi vízilabda ob I: Szolnokon nyert a BVSC

A mérkőzés második felében remekül játszó BVSC 14–10-re győzött a Szolnok vendégeként a férfi vízilabda-bajnokság alapszakaszának keddi meccsén.
A fővárosi csapatnak ez volt 11. meccsén a kilencedik győzelme, míg a Szolnok a harmadik vereségét szenvedte el.
A meccs legeredményesebb játékosa a vendégeket erősítő Tátrai Dávid volt öt góllal.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I
Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 10–14 (2–3, 4–3, 2–3, 2–5)
|A FÉRFI OB I ÁLLÁSA
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|11
|11
|–
|–
|–
|246–84
|+162
|33
|2. Honvéd
|11
|9
|1
|–
|1
|156–128
|+28
|29
|3. BVSC
|11
|9
|–
|1
|1
|184–120
|+64
|28
|4. Vasas
|11
|9
|–
|–
|2
|163–124
|+39
|27
|5. Szolnok
|11
|7
|1
|1
|2
|157–125
|+32
|24
|6. Szeged
|11
|5
|1
|–
|5
|144–159
|–15
|17
|7. OSC
|11
|5
|–
|–
|6
|127–142
|–15
|15
|8. Eger
|11
|4
|1
|–
|6
|139–159
|–20
|14
|9. Debrecen
|11
|4
|–
|1
|6
|130–152
|–22
|13
|10. UVSE
|11
|4
|–
|–
|7
|138–166
|–28
|12
|11. Szentes
|11
|3
|–
|–
|8
|123–168
|–45
|9
|12. Kaposvár
|11
|1
|–
|1
|9
|148–187
|–39
|4
|13. KSI
|11
|1
|–
|–
|10
|99–187
|–88
|3
|14. Miskolc
|11
|1
|–
|–
|10
|120–173
|–53
|3
Legfrissebb hírek
Varga Dániel: Bravúr a Panathinaikosz elleni pontszerzés
Vízilabda
2025.12.05. 09:20
Férfi vízi Eurokupa: szolnoki bravúr, zuglói pontszerzés
Vízilabda
2025.12.04. 22:32
Férfi vízilabda ob I: nagy csatában nyert a Semmelweis OSC
Vízilabda
2025.11.28. 20:37
Ezek is érdekelhetik