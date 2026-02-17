Férfi vízilabda ob I: Szolnokon nyert a BVSC

A fővárosi csapatnak ez volt 11. meccsén a kilencedik győzelme, míg a Szolnok a harmadik vereségét szenvedte el.

A meccs legeredményesebb játékosa a vendégeket erősítő Tátrai Dávid volt öt góllal.

VÍZILABDA

FÉRFI OB I

Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 10–14 (2–3, 4–3, 2–3, 2–5)