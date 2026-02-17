Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: Szolnokon nyert a BVSC

2026.02.17. 20:15
Fotó: Balogh László
BVSC vízilabda férfi vízilabda ob I Szolnok férfi vízilabda
A mérkőzés második felében remekül játszó BVSC 14–10-re győzött a Szolnok vendégeként a férfi vízilabda-bajnokság alapszakaszának keddi meccsén.

A fővárosi csapatnak ez volt 11. meccsén a kilencedik győzelme, míg a Szolnok a harmadik vereségét szenvedte el.

A meccs legeredményesebb játékosa a vendégeket erősítő Tátrai Dávid volt öt góllal.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I
Szolnoki Dózsa–BVSC-Manna ABC 10–14 (2–3, 4–3, 2–3, 2–5)

A FÉRFI OB I ÁLLÁSA  MGYHGYHVVL–KGk 
1. FTC1111246–84+16233 
2. Honvéd11911156–128+2829 
3. BVSC11911184–120+6428 
4. Vasas1192163–124+3927 
5. Szolnok117112157–125+3224 
6. Szeged11515144–159–1517 
7. OSC1156127–142–1515 
8. Eger11416139–159–2014 
9. Debrecen11416130–152–2213 
10. UVSE1147138–166–2812 
11. Szentes1138123–168–45
12. Kaposvár11119148–187–39
13. KSI1111099–187–88
14. Miskolc11110120–173–53

 

 

