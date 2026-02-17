Dárdai Pál: Olyan klubot akarunk, ahol mindenki egymás szemébe tud nézni

Hirtelen csodát nem ígér, de nagy lelkesedéssel látott munkához Újpesten Dárdai Pál. A 49 éves szakember ritkán ad interjút, ám az M4 Sporttal most kivételt tett: Berkesi Judit kérdéseire egy órán át válaszolt a Sportemberek Extra műsorában. Az első újpesti tapasztalatokról szólva elmesélte, hogyan kezdte meg az építkezést.

„Először a szakmai munkát kell összerakni, ebben Ratatics Péter már akkor is komoly erőfeszítéseket tett, amikor még nem voltam itt. A fizioterapeuták nagyon jók, a csapatok körül dolgozók szorgalmasan teszik a dolgukat, jó az atmoszféra, családias a légkör. Én hoztam a szakmai stábot, elkezdtük a munkát, ez egyelőre a játékosoknak egy kicsit sok, de majd megszokják” – beszélt az első teendőkről Dárdai.

A sportigazgató arról is szót ejtett, miért Szélesi Zoltánra esett a választás a vezetőedzői poszton.

„Sok nyelven beszél, nagy a munkabírása, van pedagógiai érzéke, a csapat pillantok alatt elfogadta. Egy edzőnek persze kell egy kis szerencse is, de reméljük, az is meglesz.”

A volt magyar szövetségi kapitány szerint jelenleg Újpesten az első három hely eléréséhez nincs meg a játékosanyag, nincs meg az összeszokottság, sok minden hiányzik még – a pontos célokról akkor beszél, ha az alapokat lefektették.

„Ha egy kútból két métert ástunk ki, a víz meg tizenöt méter mélyen van, ne mondjuk, hogy este azzal oltjuk a szomjunkat. (…) Ez egy komoly klub, ennek valamikor szíve volt, lélegzett, most éppen kórházban van, most élesztjük újra. Aztán megy a rehabra, ott először megtanítják járni, aztán futni, a végén pedig majd focizni fog” – fogalmazott rendkívül érzékletesen.

Dárdai Pál ugyanakkor leszögezte: azért vállalt szerepet Újpesten, hogy a régi magasságokba segítse a lila-fehér csapatot, olyan gárdát építsen, amelyre büszkék lehetnek a drukkerek, s amelyet a sikerek mellett a szavahihetőség, az őszinteség is jellemez.

„Olyan klubot akarunk felépíteni, ahol a játékos a játékos szemébe tud nézni, az edző a játékos szemébe, én a vezetőkébe, mi a szurkolókéba, a szurkolók pedig a miénkbe. Ha ez sikerül, akkor kimondhatjuk, hogy sikeresek vagyunk.”

Dárdai megjegyezte: a siker csak úgy érhető el, hogy a konfliktusokat meg tudják egymással beszélni, azoknak, akik vélt vagy valós sérelmeik miatt szabotálják a munkát, nem lesz maradásuk Újpesten.

„Nálam nincsen szájhúzogatás, a toxin megy kifelé. Itt senki nem akkora sztár, hogy fintoroghasson, ha éppen nem játszik. Mindenki dolgozzon, és mindenkinek meglesz az öröme. Most rendet raktunk, nagyon jó a hangulat. Kellenek persze az eredmények, de ha dolgozol, azok is jönnek” – szögezte le.

A magyar labdarúgás egészéről beszélve a szakember megjegyezte, bár a pozitív elmozdulás érzékelhető, a profizmustól még messze vannak a klubok mind munkamorálban, mind mentalitásban, mind felépítettségben, mind pedig az atlétikus képzésben. Az MLSZ által tavaly ősztől bevetetett magyar- és fiatalszabállyal kapcsolatban arról beszélt, hogy az elképzelés jó, de volna még mit módosítani a mostani koncepción.

„Egy csomó tehetség meg tudta mutatni magát, és egész jól néz ki. Az ötlet nem rossz, a törekvés megvan, egy kicsit kell finomítani rajta, főleg azért, hogy az edzőknek ne legyen olyan nehéz az öltözői morált fenntartani” – fogalmazott Dárdai Pál.