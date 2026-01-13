Tóth Balázs: Jó volt újra védeni

A négyszeres magyar válogatott kapus vasárnap, a Hull City ellen tizenegyespárbajban elveszített találkozón tért vissza, és noha a „lába még nem olyan rugalmas”, mint korábban, annak örül, hogy fájdalmat nem érzett a műtött testrészben.

„Jó volt újra védeni, még ha a rehabilitáció nem is úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Nem mondom, hogy százszázalékos állapotban vagyok, de jó jel, hogy végigjátszottam a mérkőzést, mert segít az úton, hogy minél jobb formába kerüljek” – mondta kedden az M1 televíziócsatornának Tóth Balázs.

A 28 éves játékos kiemelte, noha a bajnokság szempontjából valószínűleg jobban jártak a kupabúcsúval, ő szeretett volna továbbjutni és adott esetben egy Premier League-csapat ellen megmutatni magát.

„Még nem úgy ugrok el az egyik lábamról, ahogy a másikról, azon kell dolgoznom, hogy minél hamarabb ugyanolyan legyen. Jól ment a védés, az edzőm is elégedett volt velem, azt mondta, nem látszott a kihagyás, ami jó jel számomra” – jelentette ki a kapus.

Tóth Balázs szerint együttese az elmúlt időszakban „szerencsétlen volt”, mert hiába irányította a meccseket, az eredmények nem jöttek, ugyanakkor bízik abban, hogy nem lesznek kiesési problémáik.

„Eredetileg azt lőttük be, hogy ha a kupameccsen vissza tudok térni, akkor a bajnokságban is játszani fogok, de erről majd a vezetőedző dönt” – mondta Tóth, akinek 20. helyen álló együttese szombaton a harmadik Ipswich otthonába látogat az angol másodosztályban.