„Az európai piacon is megsüvegelendő ez a karrierugrás” – Tóth Alexről beszélt menedzsere

Adódott a kérdés, a játékosügynök milyen várakozásokkal érkezett meg Bournemouthba.

„Ez nem rólam szól, hanem Alexről – felelte Papp Bence. – Ő élvezi a futballt, főleg ha a világ legmagasabban jegyzett bajnokságában mutathatja meg, hogy mit tud. Nagyon élvezi ezt a helyzetet, nagyon várja a szombati mérkőzést, de ez is csak egy meccs a sok közül. Úgyhogy én annyi tudok mondani, hogy mindenki, aki a tévé előtt ül, az élvezze, bármit is hoz a közeljövő Alex teljesítménye szempontjából a pályán.

Abba a témába nem akart belemenni, hogy a magyar válogatott játékos számára mit tartogathat az idény, vagy hogy hosszú távon mire számíthatunk tőle.

„Nem szeretnék jóslásokba bocsátkozni, nyilván mindenki tisztában van azzal, milyen sporttörténelmi jelentőségű, hogy a magyar bajnokságból húszévesen valaki a Premier League-be tud igazolni, ráadásul egy olyan klubba, amelyik a világon a legjobban értékesít jelenleg. Az, hogy ez egy magyar srác karrierjében adatott meg, felemelő érzés minden magyar futballszurkoló és -szerető ember számára. Hogy mit tartogat a jövő, azt meg fogják látni azok, akik közelről figyelik Alex szereplését. Én azt gondolom, nagyon szép jövő előtt áll, ugyanakkor türelemre szeretnék inteni mindenkit, hogy ne támasszunk irreális elvárásokat az irányába. Óriási ez a szintlépés, talán az európai piacon is megsüvegelendő és páratlan ez a karrierugrás, amit ő most megtett, épp ezért türelmesnek kell lenni vele szemben, és hagyni, hogy élvezze a futballt” – mondta Tóth Alex menedzsere.