Szalai Attila közleményt adott ki a távozásáról, volt edzőjének is üzent

2026.01.29. 15:42
Szalai Attila (Fotó: MTI/Illyés Tibor)
Mint arról már beszámoltunk, Szalai Attila az idény végéig a lengyel Pogon Szczecinhez igazolt. A magyar labdarúgó-válogatott hátvédje legutóbb kölcsönben a török Kasimpasánál szerepelt, amely azonban nem marasztalta őt a tavaszi folytatásra. Szalai csütörtökön a hivatalos Instagram-oldalán közleményben részletezte távozásának körülményeit, valamint elbúcsúzott csapattársaitól és a szurkolóktól.

Szalai Attila korábban lapunknak is elmondta, hogy hamarosan közleményt ad ki a hirtelen jött klubváltásának okairól. Erre nem is kellett sokat várni, csütörtökön ugyanis hivatalos Instagram-oldalán tett közzé egy közleményként értelmezhető bejegyzést, amelyben üzent korábbi klubjának, a Kasimpasának, s ottani edzőjének, Emre Belözoglunak, akivel az 53-szoros válogatott védő már a Fenerbahcénál is dolgozott együtt. Levele második részében Szalai elbúcsúzott a szurkolóktól és a csapattársaitól is.

„Néha az élet váratlan kihívások elé állít. Azért csatlakoztam a Kasimpasához, hogy felelősséget vállaljak, mindent megtegyek a klubért és vezér legyek a pályán – kezdte a közleményét Szalai Attila. – Az elején minden rendben ment. A helyzet csak az idény második felében változott meg, amikor új edző érkezett. Az első naptól kezdve olyan dolgok miatt vontak felelősségre, amelyek nem rám tartoznak. Ezek az ügyek még a Fenerbahcénál töltött időszakomból származtak. A nyílt beszélgetés helyett hallgatás volt, őszinteség helyett a hátam mögött tettek megjegyzéseket. Egyetlen személyes beszélgetés nélkül, csapatkapitányként a kispadra kerültem, noha ő is évekig volt csapatkapitány, így pontosan tudja, ennek milyen jelentősége van. Ennek ellenére csendben maradtam, tisztelettel dolgoztam és mindig profiként viselkedtem. A végén azonban döntenem kellett: a tisztelet, az őszinteség és az átláthatóság számomra nem képezik alku tárgyát. Ezért eljött az ideje annak, hogy továbblépjek. Köszönöm, Kasimpasa. Köszönöm a csapattársaimnak, a stábnak, a sportvezetésnek, a szurkolóknak, és ennek a különleges városnak, Isztambulnak. Köszönöm mindenkinek a klubnál, aki őszinte, támogató és emberi volt, és ezzel értékessé tette számomra az itt töltött időszakot. Emelt fővel, tiszta lelkiismerettel és csupa motivációval várom a következő kihívásokat.”

