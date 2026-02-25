Lengyel futballszolidaritás a magyar forradalommal
Az 1958-as svédországi vb alatt a Bp. Honvéd lengyelországi túrán vett részt, válogatottjai (Kotász Antal, Bozsik József, Budai II László, Tichy Lajos) nélkül. A magyar diplomácia az 1948 nyarán megkötött lengyel-magyar barátsági, együttműködési és kölcsönös segítségnyújtási szerződés 10. évfordulójára készült.
A kispestiek június 18-án a Ruch Chorzów – a csapatnak Steiner János volt az edzője – ellen léptek pályára, két nappal Nagy Imre miniszterelnök kivégzése után. A halálos ítéleten nemcsak a lengyel közvélemény, hanem az ottani pártvezetőség is felháborodott. Ennek egyik következménye volt, hogy a barátsági szerződés tízéves évfordulójának megünneplésén nem vett részt magas rangú lengyel pártvezető.
A sport sem úszta meg – Szöllősi György jegyzete
Az első ember, Wladyslaw Gomulka 1957 tavaszán Nyikita Hruscsovnál kilincselt Nagy Imre ügyében, de eredménytelenül. A következő év elején Budapesten találkozott az MSZMP főtitkárával, Kádár Jánossal, aki megígérte neki, hogy Nagyot nem ítélik halálra. Ezért is érte váratlanul Gomulkáékat a súlyos megtorlás. A Ruch Chorzów–Honvéd mérkőzés előtt a stadion közönsége egyperces néma csenddel tisztelgett az 1956-os magyar forradalom mártírjai előtt. A Kádár-rezsim roppant kínosnak ítélte a kialakult helyzetet, ennek tudható be, hogy az eredményt leszámítva nem jelent meg tudósítás a találkozóról, amelyet a Honvéd Machos Ferenc három góljával 3:1-re megnyert.
Az esetről A néma visszhang címmel dokumentumfilm készült Kovács István író, történész, Mitrovits Miklós történész és Tóth Gábor rendező közreműködésével.
„Teljes volt a szolidaritás a magyarokkal, a szurkolók is tudták, hogy Magyarországra korábban szovjet tankokat küldtek, és ez tragédia. Erről mindenki tudott, az átlagember persze nem sokat tehetett, de maximális volt a szimpátia. Bár a mérkőzésen ellenfelek voltunk, mint lengyelek és magyarok mindig barátsággal néztünk egymásra” – nyilatkozta a filmben megszólaló Eugeniusz Lerch, a Ruch Chorzów 1958-ban pályára lépő játékosa Csillag Péternek a 2017. november 14-én megjelenő Nemzeti Sportban.
(Mitrovits Miklós egyébként a Riválisok a pályán, barátok a hétköznapokban című kiadványában is megemlékezik a lengyelek szolidaritásáról, ahogyan az 1966-os lengyel–magyarról is.)
Barátságos mérkőzés
Ruch Chorzów–Bp. Honvéd 1:3 (0:2)
1958. június 18., Chorzów, 15 000 néző
(Cikkünk a szerző 2021-ben, a Képes Sportban megjelent írása alapján készült.)