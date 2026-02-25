Lengyel futballszolidaritás a magyar forradalommal

Az első ember, Wladyslaw Gomulka 1957 tavaszán Nyikita Hruscsovnál kilincselt Nagy Imre ügyében, de eredménytelenül. A következő év elején Budapesten találkozott az MSZMP főtitkárával, Kádár Jánossal, aki megígérte neki, hogy Nagyot nem ítélik halálra. Ezért is érte váratlanul Gomulkáékat a súlyos megtorlás. A Ruch Chorzów–Honvéd mérkőzés előtt a stadion közönsége egyperces néma csenddel tisztelgett az 1956-os magyar forradalom mártírjai előtt. A Kádár-rezsim roppant kínosnak ítélte a kialakult helyzetet, ennek tudható be, hogy az eredményt leszámítva nem jelent meg tudósítás a találkozóról, amelyet a Honvéd Machos Ferenc három góljával 3:1-re megnyert.

Az esetről A néma visszhang címmel dokumentumfilm készült Kovács István író, történész, Mitrovits Miklós történész és Tóth Gábor rendező közreműködésével.

„Teljes volt a szolidaritás a magyarokkal, a szurkolók is tudták, hogy Magyarországra korábban szovjet tankokat küldtek, és ez tragédia. Erről mindenki tudott, az átlagember persze nem sokat tehetett, de maximális volt a szimpátia. Bár a mérkőzésen ellenfelek voltunk, mint lengyelek és magyarok mindig barátsággal néztünk egymásra” – nyilatkozta a filmben megszólaló Eugeniusz Lerch, a Ruch Chorzów 1958-ban pályára lépő játékosa Csillag Péternek a 2017. november 14-én megjelenő Nemzeti Sportban.

(Mitrovits Miklós egyébként a Riválisok a pályán, barátok a hétköznapokban című kiadványában is megemlékezik a lengyelek szolidaritásáról, ahogyan az 1966-os lengyel–magyarról is.)

Barátságos mérkőzés

Ruch Chorzów–Bp. Honvéd 1:3 (0:2)

1958. június 18., Chorzów, 15 000 néző