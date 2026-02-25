NBA: kikapott a Knicks Clevelandben, drámai Lakers-vereség

A játéknap rangadóján a Cleveland Cavaliers 109–94-re legyőzte a New York Knickset. A hazaiaknál Donovan Mitchell 23 pontig jutott, míg Jarrett Allen 19 ponttal és 10 lepattanóval zárt. A Cavaliers a nagyszünet után lépett el igazán, és nyolcadik győzelmét aratta az utóbbi kilenc mérkőzéséből. A Knicksnél Jalen Brunson 20 pontot szerzett, de a vendégek gyenge triplamutatója (27 százalék) döntőnek bizonyult. A két csapat azonos mérleggel áll a Keleti főcsoport élmezőnyében.

A Philadelphia 76ers 135–114-re nyert az Indiana Pacers otthonában. A sérüléséből Joel Embiid 27 ponttal tért vissza, míg Tyrese Maxey 32 pontot dobott. A Philly 58 százalékkal célzott mezőnyből, fölényben volt.

A Dallas Mavericks 123–114-re múlta felül a Brooklyn Netset. A texasiaknál Marvin Bagley III 22, Naji Marshall 21 ponttal járult hozzá a sikerhez. A vendégek 76 pontot szereztek az első félidőben, és egymás után másodszor nyertek.

A Nyugati főcsoport élén álló Oklahoma City Thunder 116–107-re győzött a Toronto Raptors vendégeként. A kanadai MVP, Shai Gilgeous-Alexander sérülés miatt nem játszott, de Cason Wallace 27 ponttal pótolta.



Az Atlanta Hawks 119–98-ra ütötte ki a Washington Wizardsot, a bemutatkozó Jonathan Kuminga (Atlanta) 27 ponttal robbant be új csapatában. A Charlotte Hornets 131–99-re győzte le a Chicago Bullst, sorozatban nyolcadik idegenbeli sikerét aratva.

Szoros végjátékot hozott a Orlando Magic és a Los Angeles Lakers összecsapása: 110–109-re az Orlando nyert. Paolo Banchero 36 ponttal vezette csapatát, a hajrában pedig Wendell Carter Jr. kosara jelentette a különbséget. A Lakers utolsó támadásánál LeBron James triplája kimaradt.

Győzött még a Milwaukee Bucks, a Boston Celtics és a Minnesota Timberwolves is, így a rájátszásért zajló harc mindkét főcsoportban tovább élesedik az alapszakasz hajrájához közeledve.

NBA

ALAPSZAKASZ

Indiana Pacers–Philadelphia 76ers 114–135

Atlanta Hawks–Washington Wizards 119–98

Brooklyn Nets–Dallas Mavericks 114–123

Cleveland Cavaliers–New York Knicks 109–94

Toronto Raptors–Oklahoma City Thunder 107–116

Chicago Bulls–Charlotte Hornets 99–131

Milwaukee Bucks–Miami Heat 128–117

New Orleans Pelicans–Golden State Warriors 113–109

Phoenix Suns–Boston Celtics 81–97

Portland Trail Blazers–Minnesota Timberwolves 121–124

Los Angeles Lakers–Orlando Magic 109–110