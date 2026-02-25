Szétszedték az Intert a BL-kudarc után, de Chivu megtalálta a kifogást a kiesésre

„Szégyenteljes véget ért az Inter Bajnokok Ligája-szereplése” – olvasható a vezető olasz sportlap, a La Gazzetta dello Sport hasábjain, melyeken nem bántak kesztyűs kézzel a csapat játékosaival azok után, hogy a tavalyi döntős milánóiak hazai pályán is 2–1-es vereséget szenvedtek a jóval esélytelenebb Bodö/Glimttől, így két vereséggel búcsúztak a sorozattól.

A mértékadó olasz sportnap részben Manuel Akanjit teszi felelőssé az Inter falának összeomlásáért. „Már te is, Manuel?” – utalnak ezzel a kérdéssel arra, hogy a Manchester Citytől érkező védőre korábban egyáltalán nem volt jellemző a hasonló hiba, és az Inter-szurkolók is tőle várták a legkevésbé a megingást, mégis ő követett el hajmeresztő hibát a Bodö első gólja előtt.

Arrigo Sacchi, a legendás olasz edző meccs utáni publicisztikájában arra hívta fel a figyelmet, hogy sok pénzt tett az Interre, és három okból is nagyon hitt a továbbjutásban, dacára az első meccs eredményének: egyrészt a technikai fölény, másrészt a csapat jó formája, harmadrészt a San Siro hangulata miatt. Ám csalódnia kellett. Hozzátette, hogy a Bodö a Serie A első helyezettjét ejtette ki két győzelemmel, ami szerinte önmagában is felvet néhány kínos kérdést.

A Gazzetta párhuzamot vont az éppen tegnap (kedden) kezdődő Sanremói Dalfesztivál és az Inter teljesítménye között is, mondván, mindkettőt sok kritika érte: „Serie A? Az nem futball, én a Premier League-et követem. Sanremo? Az meg nem zene, én rádiót hallgatok. Igazából senkinek sem hiányzik a bajnokság és a fesztivál sem. Tegnap a zene és a futball átfedésben volt” – írták egy gúnyos cikkükben.

Cristian Chivu, az olaszok vezetőedzője a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón igyekezett leplezni csalódottságát, ugyanakkor nem maradt adós a – némileg logikusnak tűnő – magyarázattal sem: „Csalódottak vagyunk, de továbblépünk. A kezdetektől fogva mindent megtettünk, amit tudtunk. A Bodö nagyon szervezetten játszott, és az, hogy nem szereztük meg az egy-nullás vezetést, megnyugtató érzést keltett bennük. De nincs miért szemrehányást tennem a fiúknak. Talán ha sikerült volna megtörnünk a patthelyzetet, másképpen alakultak volna a dolgok.”

„Ha egy-nullás vezetést szereztünk volna, nagyobb nyomást gyakorolhattunk volna a Bodőra. Azonban nehéz energiákat találni, amikor háromnaponta játszol. Keserűség van bennünk. Az elmúlt három hónapban a Bodö összesen négy mérkőzésen lépett pályára, valamennyiszer a Bajnokok Ligájában. Tényleg sokkal több energiájuk volt, de ez a Bajnokok Ligája, lapozzunk tovább. Gratulálok nekik, mert megérdemelték a továbbjutást” – mutatott rá a szerinte döntő különbségre a Gazzetta összefoglalója szerint.

Lise Klaveness, a Norvég Labdarúgó-szövetség elnöke az északi ország futballtörténelmének legnagyobb eredményének minősítette az Inter elleni továbbjutást: „Az Inter legyőzése a San Siróban és az 5–2-es összesítés a norvég klubfutball történetének legnagyobb sikere. Úgy vélem, ez a Bajnokok Ligája modern kori történetének is az egyik legmegdöbbentőbb teljesítménye és eredménye.”

Kjetil Knutsennek, a Bodö vezetőedzőjének sem volt oka arra, hogy visszafogja magát a parádés teljesítmény után: „A mostani egy csodálatos, történelmi pillanat a Bodö/Glimtnek, és egy történelmi momentum a norvég labdarúgásnak – értékelt a szakember a BeinSports szerint. – Nagyon büszke vagyok arra, hogy mindezt egy kisváros csapataként értük el. Bízom benne, hogy megmutattuk, ha mi is meg tudjuk csinálni, akkor mások is képesek lehetnek rá. Számomra ez a legszebb dolog az egész történetben.”

Arra az újságírói kérdésre, hogy a folytatásban még meddig menetelhet csapata, Knutsen nem tudott válaszolni: „Nem tudom, mert most nem célokról beszélünk, hanem teljesítményről. Fejleszteni akarom a játékosokat, a csapatot, és mindig versenyképesek szeretnénk lenni. Mi így csináljuk, és a következő meccseken is ezt tesszük majd.”

Ünnep a Bodö/Glimt öltözőjében a mérkőzés után:

BAJNOKOK LIGÁJA

A NYOLCADDÖNTŐBE JUTÁSÉRT, VISSZAVÁGÓ

INTERNAZIONALE (olasz)–BODÖ/GLIMT (norvég) 1–2 (0–0)

Milánó, San Siro, 70 441 néző. Vezette: A. Hernández (spanyol)

INTER: Sommer – Bisseck (Dumfries, 81.), Akanji, Bastoni – Luis Henrique (A. Diouf, 62.), Frattesi (Bonny, 62.), Zielinski (P. Sucic, 62.), Barella, Dimarco (Carlos Augusto, 81.) – P. Esposito, M. Thuram. Vezetőedző: Cristian Chivu

BODÖ: Hajkin – Sjövold, Björtuft, Gundersen, Björkan (Aleesami, 85.) – Evjen (Saltnes, 82.), P. Berg, Fet – Blomberg (Määttä, 77.), Högh (Helmersen, 77.), Hauge. Vezetőedző: Kjetil Knutsen

Gólszerző: Bastoni (76.), ill. Hauge (58.), Evjen (72.)

Továbbjutott: a Bodö/Glimt 5–2-es összesítéssel, kettős győzelemmel