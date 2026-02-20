Nemzeti Sportrádió

Kerkez Milos volt a meglepetésvendég egy liverpooli iskolában – videó

2026.02.20. 10:05
Kerkez Milos és a wooltoni gyerekek (Fotó: LFC Foundation Facebook)
Kerkez Milos, a Liverpool magyar légiósa volt a meglepetésvendég azon a minapi foglalkozáson, amely az angol labdarúgóklub alapítványa jóvoltából valósult meg egy helyi iskolában.

A wooltoni Abbot Lea Iskolába sajátos nevelési igényű gyerekek járnak, és az LFC Alapítvánnyal, valamint a társfinanszírozó Steve Morgan Alapítvánnyal kialakított együttműködés célja a fejlesztő sportfoglalkozások különlegessé tétele.

A minap Kerkez Milos volt a meglepetésvendég; a „vörösök” magyar válogatott labdarúgója részt vett egy sajátos testnevelésórán, és nemcsak a labdát rúgta, hanem beszélgetett is a gyerekekkel – például az alábbi felvételen látható Joe-val, aki egyszer majd szeretne futballista lenni.

„Az LFC Alapítvány csodálatos munkát végez, nagy öröm látni a gyerekek arcát, amikor személyesen találkoznak hőseikkel” – kommentálta az eseményt Liam Eaglestone, a Steve Morgan Alapítvány vezetője.

A két alapítvány együttműködése a hatodik évében jár, és már több mint 5 millió fontot különítettek el a partnerségre.

 

