Bocsánatot kért egy szurkoló Kerkez Milostól, frappáns válasz érkezett

A mérkőzés után a magyar válogatott balhátvéd a közösségi médiában is főszereplővé vált, miután reagált egy őt korábban kritizáló szurkoló üzenetére.

A kritikák még több erőt adnak

A 22 éves védő tavaly nyáron mintegy 40 millió fontért érkezett az AFC Bournemouth-tól a Liverpool FC-hez, ám a kezdeti időszak nem alakult könnyen számára. Több bírálat is érte az első hónapokban nyújtott teljesítményét, de sokan talán túl gyorsan ítélték meg... Az elmúlt időszakban ugyanis látványosan feljavult Kerkez játéka, mára szinte állandó tagja lett a Liverpool kezdőcsapatának, még a rutinos Andy Robertson jelenléte ellenére is.

It’s ok bro,critics give me even more fuel 🔴❤️ — Milos Kerkez (@kerkez_official) January 21, 2026

Az egyik liverpooli szurkoló a Marseille elleni győzelem után nyilvánosan kért tőle bocsánatot az X-en: „Fogadd el a bocsánatkérésemet, Kerkez Milos! Túl gyorsan ítélkeztem. Most már értem, miért választottak meg tavaly a Premier League legjobb balhátvédjének.”

Kerkez nem hagyta szó nélkül az üzenetet, és rövid, de sokatmondó választ adott: „Semmi gond, tesó, a kritikák csak még jobban feltüzelnek.”