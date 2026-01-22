Nemzeti Sportrádió

Bocsánatot kért egy szurkoló Kerkez Milostól, frappáns válasz érkezett

2026.01.22. 11:06
Kerkez Milossal nem bírt az Olympique Marseille jobbszéle (Fotó: Getty Images)
Remek teljesítményt nyújtott Kerkez Milos a Liverpool FC szerdai Bajnokok Ligája-mérkőzésén, amelyen az angol csapat 3–0-s győzelmet aratott az Olympique Marseille otthonában.

Kerkez Milos kezdőként kapott lehetőséget az Arne Slot irányította csapatban, és végig a pályán volt a Stade Vélodrome-ban rendezett mérkőzésen az Olympique Marseille ellen. A Liverpool FC az első félidő végén megszerezte a vezetést, amikor Szoboszlai Dominik ravasz szabadrúgásból talált be, majd a hajrában Rulli öngólja és Gakpo találata tette fölényessé a vendégek sikerét.

Bajnokok Ligája
14 órája

Szoboszlai mesteri gólt lőtt, a Liverpool fontos meccset nyert Marseille-ben

A magyar játékos az első félidő hosszabbításában szerzett vezetést csapatának a Vélodrome-ban, majd a hajrában megpecsételődött a franciák sorsa.

A mérkőzés után a magyar válogatott balhátvéd a közösségi médiában is főszereplővé vált, miután reagált egy őt korábban kritizáló szurkoló üzenetére.

A kritikák még több erőt adnak

A 22 éves védő tavaly nyáron mintegy 40 millió fontért érkezett az AFC Bournemouth-tól a Liverpool FC-hez, ám a kezdeti időszak nem alakult könnyen számára. Több bírálat is érte az első hónapokban nyújtott teljesítményét, de sokan talán túl gyorsan ítélték meg... Az elmúlt időszakban ugyanis látványosan feljavult Kerkez játéka, mára szinte állandó tagja lett a Liverpool kezdőcsapatának, még a rutinos Andy Robertson jelenléte ellenére is.

Az egyik liverpooli szurkoló a Marseille elleni győzelem után nyilvánosan kért tőle bocsánatot az X-en: „Fogadd el a bocsánatkérésemet, Kerkez Milos! Túl gyorsan ítélkeztem. Most már értem, miért választottak meg tavaly a Premier League legjobb balhátvédjének.”

Kerkez nem hagyta szó nélkül az üzenetet, és rövid, de sokatmondó választ adott: „Semmi gond, tesó, a kritikák csak még jobban feltüzelnek.”

Bajnokok Ligája
13 órája

„Megcsináltam a házi feladatot” – a meccs emberének megválasztott Szoboszlai Dominik a Marseille elleni szabadrúgásgóljáról

„Nagyon boldog vagyok, hogy Szalah visszatért, a pályán és a pályán kívül is segíti a csapatot. Nagyon közel állok hozzá, szeretek vele együtt játszani.”

A drukker erre már elismerően reagált, hangsúlyozva, hogy Kerkez teljesítményével kétkedőből hívővé vált.

A Liverpool legközelebb január 24-én lép pályára, amikor Kerkez korábbi csapata, az AFC Bournemouth ellen játszik idegenben a Premier League-ben.

Bajnokok Ligája
3 órája

Slot Szalahot dicsérte a Marseille legyőzése után: Ez mindent elmond a profizmusáról...

A holland tréner külön kiemelte Joe Gomezt, aki az elmúlt másfél évben sérülések és kevés játéklehetőség miatt háttérbe szorult.

 

