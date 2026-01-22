Bocsánatot kért egy szurkoló Kerkez Milostól, frappáns válasz érkezett
Kerkez Milos kezdőként kapott lehetőséget az Arne Slot irányította csapatban, és végig a pályán volt a Stade Vélodrome-ban rendezett mérkőzésen az Olympique Marseille ellen. A Liverpool FC az első félidő végén megszerezte a vezetést, amikor Szoboszlai Dominik ravasz szabadrúgásból talált be, majd a hajrában Rulli öngólja és Gakpo találata tette fölényessé a vendégek sikerét.
A mérkőzés után a magyar válogatott balhátvéd a közösségi médiában is főszereplővé vált, miután reagált egy őt korábban kritizáló szurkoló üzenetére.
A kritikák még több erőt adnak
A 22 éves védő tavaly nyáron mintegy 40 millió fontért érkezett az AFC Bournemouth-tól a Liverpool FC-hez, ám a kezdeti időszak nem alakult könnyen számára. Több bírálat is érte az első hónapokban nyújtott teljesítményét, de sokan talán túl gyorsan ítélték meg... Az elmúlt időszakban ugyanis látványosan feljavult Kerkez játéka, mára szinte állandó tagja lett a Liverpool kezdőcsapatának, még a rutinos Andy Robertson jelenléte ellenére is.
Az egyik liverpooli szurkoló a Marseille elleni győzelem után nyilvánosan kért tőle bocsánatot az X-en: „Fogadd el a bocsánatkérésemet, Kerkez Milos! Túl gyorsan ítélkeztem. Most már értem, miért választottak meg tavaly a Premier League legjobb balhátvédjének.”
Kerkez nem hagyta szó nélkül az üzenetet, és rövid, de sokatmondó választ adott: „Semmi gond, tesó, a kritikák csak még jobban feltüzelnek.”
A drukker erre már elismerően reagált, hangsúlyozva, hogy Kerkez teljesítményével kétkedőből hívővé vált.
A Liverpool legközelebb január 24-én lép pályára, amikor Kerkez korábbi csapata, az AFC Bournemouth ellen játszik idegenben a Premier League-ben.
