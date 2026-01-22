„Megcsináltam a házi feladatot” – a meccs emberének megválasztott Szoboszlai Dominik a Marseille elleni szabadrúgásgóljáról

Szoboszlai Dominik fantasztikus BL-idényt fut, hiszen hét alapszakaszmeccsen már 4 gólnál és 3 gólpassznál jár, csapata, a Liverpool pedig immár negyedik a tabellán. Ezen a meccsen válogatott kapitányunk lőtt egy szabadrúgásgólt, 85 százalékos pontossággal passzolt, s több, mint 11 kilométert futott, mindenhol ott volt.

„Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, boldog vagyok, ugyanakkor nem volt könnyű meccs. Tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, tudjuk, hogy az edzőnk mire képes, ezt ma meg is mutattuk, elvittük a három pontot” – kezdte értékelését a TNT Sportsnak Szoboszlai.

„Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, senki sem fekszik a sorfalban, próbáljam meg laposan, így is tettem, megpróbáltam, sikerült!” – mondta szabadrúgásgóljáról, majd arra a kérdésre is reagált, megelőzte-e már Mohamed Szalah-t, mint az ilyesfajta pontrúgások első számú felelőse – „Mindig megbeszéljük a meccs közben, egy-egy szabadrúgás, annak a szöge kinek állna jobban, ki érzi magában a sanszot, hogy belője. Ha azt mondják, próbáljam meg én, elvállalom.”

„Nagyon boldog vagyok, hogy Szalah visszatért, a pályán és a pályán kívül is segíti a csapatot. Nagyon közel állok hozzá, szeretek vele együtt játszani, s megannyiszor megmutatta már, hogy képes meccseket eldönteni.”

Tizenhárom meccse veretlen a Liverpool, de ebben jó pár döntetlen is volt, amik nem elegek Szoboszlai szerint: „Vannak meccsek, amiket egyszerűen muszáj megnyerned, ha a Liverpoolban játszol, főleg az Anfielden, ilyen szurkolókkal a hátad mögött, ez pedig az utóbbi időben nem mindig sikerült. Fontos, hogy jól játszunk, de a legfontosabb, hogy meccseket nyerjünk. Dolgozunk a játékunkon, remélhetőleg ez a siker is abban segít, hogy jó úton haladjunk tovább.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ

Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0–3 (0–1)

Marseille, Stade Vélodrome. Vezeti: Vincic (szlovén)

Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia (Nadir, 68.), H. Traoré (I. Paixao, 68.) – Guiri (Aubameyang, 68.), Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi

Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (C. Jones, 79.), Wirtz (Gakpo, 79.). Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerzők: Szoboszlai (45+1.), Rulli (73. – öngól), Gakpo (90+3.)