„Megcsináltam a házi feladatot” – a meccs emberének megválasztott Szoboszlai Dominik a Marseille elleni szabadrúgásgóljáról

2026.01.22. 00:03
Szoboszlai Dominik lett a meccs embere a Marseille ellen (Fotó: Getty Images)
Bajnokok Ligája BL-alapszakasz Liverpool Szoboszlai Dominik Marseille
Mint ismert, a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának 7. fordulójában a Liverpool idegenben 3–0-ra győzött az Olympique Marseille ellen szerda este. Az angol csapat vezető gólját Szoboszlai Dominik szerezte egy mesteri szabadrúgásból az első félidő hosszabbításában, majd a továbbiakban is kulcsember volt, a meccs legjobbjának is megválasztották. A magyar válogatott csapatkapitánya a mérkőzést követően a TNT Sports kamerája előtt nyilatkozott.

 

Szoboszlai Dominik fantasztikus BL-idényt fut, hiszen hét alapszakaszmeccsen már 4 gólnál és 3 gólpassznál jár, csapata, a Liverpool pedig immár negyedik a tabellán. Ezen a meccsen válogatott kapitányunk lőtt egy szabadrúgásgólt, 85 százalékos pontossággal passzolt, s több, mint 11 kilométert futott, mindenhol ott volt. 

„Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, boldog vagyok, ugyanakkor nem volt könnyű meccs. Tudjuk, hogy mire vagyunk képesek, tudjuk, hogy az edzőnk mire képes, ezt ma meg is mutattuk, elvittük a három pontot” – kezdte értékelését a TNT Sportsnak Szoboszlai.  

„Megcsináltam a házi feladatot. Azt mondták, senki sem fekszik a sorfalban, próbáljam meg laposan, így is tettem, megpróbáltam, sikerült!” – mondta szabadrúgásgóljáról, majd arra a kérdésre is reagált, megelőzte-e már Mohamed Szalah-t, mint az ilyesfajta pontrúgások első számú felelőse – „Mindig megbeszéljük a meccs közben, egy-egy szabadrúgás, annak a szöge kinek állna jobban, ki érzi magában a sanszot, hogy belője. Ha azt mondják, próbáljam meg én, elvállalom.”

„Nagyon boldog vagyok, hogy Szalah visszatért, a pályán és a pályán kívül is segíti a csapatot. Nagyon közel állok hozzá, szeretek vele együtt játszani, s megannyiszor megmutatta már, hogy képes meccseket eldönteni.”

Tizenhárom meccse veretlen a Liverpool, de ebben jó pár döntetlen is volt, amik nem elegek Szoboszlai szerint: „Vannak meccsek, amiket egyszerűen muszáj megnyerned, ha a Liverpoolban játszol, főleg az Anfielden, ilyen szurkolókkal a hátad mögött, ez pedig az utóbbi időben nem mindig sikerült. Fontos, hogy jól játszunk, de a legfontosabb, hogy meccseket nyerjünk. Dolgozunk a játékunkon, remélhetőleg ez a siker is abban segít, hogy jó úton haladjunk tovább.” 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0–3 (0–1)
Marseille, Stade Vélodrome. Vezeti: Vincic (szlovén)
Marseille: Rulli – Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia (Nadir, 68.), H. Traoré (I. Paixao, 68.) – Guiri (Aubameyang, 68.), Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (C. Jones, 79.), Wirtz (Gakpo, 79.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerzők: Szoboszlai (45+1.), Rulli (73. – öngól), Gakpo (90+3.)

Bajnokok Ligája
1 órája

Szoboszlai mesteri gólt lőtt, a Liverpool fontos meccset nyert Marseille-ben

A magyar játékos az első félidő hosszabbításában szerzett vezetést csapatának a Vélodrome-ban, majd a hajrában megpecsételődött a franciák sorsa.
AZ ALAPSZALASZ ÁLLÁSAMGyDVL-KGk 
1. Arsenal7720–2+18 21 
2. Bayern München76120–7+13 18 
3. Real Madrid75219–8+11 15 
4. Liverpool75214–8+6 15 
5. Tottenham742115–7+8 14 
6. Paris SG741220–10+10 13 
7. Newcastle United741216–6+10 13 
8. Chelsea741214–8+6 13 
9. Barcelona741218–13+5 13 
10. Sporting741214–9+5 13 
11. Manchester City741213–9+4 13 
12. Atlético Madrid741216–13+3 13 
13. Atalanta741210–9+1 13 
14. Internazionale74313–7+6 12 
15. Juventus733114–10+4 12 
16. Borussia Dortmund732219–15+4 11 
17. Galatasaray73139–910 
18. Qarabag731313–15–2 10 
19. Marseille73411–11
20. Bayer Leverkusen723210–14–4 
21. Monaco72328–14–6 
22. PSV Eindhoven722315–14+1 
23. Athletic Bilbao72237–11–4 
24. Olympiakosz Pireusz72238–13–5 
25. Napoli72237–12–5 
26. Köbenhavn722311–17–6 
27. FC Bruges721412–17–5 
28. Bodö/Glimt713312–14–2 
29. Benfica7256–10–4 
30. Pafosz71334–10–6 
31. Royale Union Saint-Gilloise7257–17–10 
32. Ajax7257–19–12 
33. Eintracht Frankfurt711510–19–9 
34. Slavia Praha7344–15–11 
35. Villarreal7165–15–10 
36. Kajrat Almati7165–19–14 

 

Ezek is érdekelhetik