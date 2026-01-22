Slot Szalahot dicsérte a Marseille legyőzése után: Ez mindent elmond a profizmusáról...

Arne Slot elismerte, hogy az Olympique Marseille otthonában mindig rendkívül nehéz játszani, hiszen a francia csapatot szenvedélyes szurkolótábor és kiváló játékosállomány segíti, ráadásul Roberto De Zerbi személyében kimagasló edző ül a kispadon.

„Az első félidőben több ígéretes támadásunk is volt, de néhány alkalommal rossz döntést hoztunk az utolsó passznál. Amikor viszont megtaláltuk az üres embert, az les miatt érvénytelen lett” – fogalmazott a holland szakember.

A vezetőedző szerint a „vörösök” magabiztosan birtokolták a labdát, a játékosok jól mozogtak a védővonalak között. Slot az ellenfél lehetőségeiről külön kiemelte: az idény során sokszor épp az ellenkezője történt, mint most.

„Máskor ezek a labdák bemennek az ellenfélnek, most viszont kimaradtak, mi pedig növelni tudtuk az előnyünket. A teljesítmény ugyanaz, csak a róla alkotott kép teljesen más.”

A Burnley elleni döntetlen kapcsán ismét hangsúlyozta: bár az eredmény nem volt elfogadható a klub szintjén, a játék minőségével akkor sem volt elégedetlen. Véleménye szerint a különbséget gyakran nem a játék képe, hanem a helyzetkihasználás adja.

Mohamed Szalah visszatéréséről is beszélt, aki egy hónapos távollét után rögtön 90 percet vállalt: „Ez mindent elmond a profizmusáról. Közel járt a gólhoz, normál esetben azt a helyzetét berúgja, de most sem volt gond, mert csapatként három gólt szereztünk.”

Slot külön dicséretben részesítette Joe Gomezt, aki az elmúlt másfél évben sérülések és kevés játéklehetőség miatt háttérbe szorult: „Ma kiemelkedő teljesítményt nyújtott, kulcsszerepe volt a három-nullás győzelmünkben.”