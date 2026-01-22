Slot Szalahot dicsérte a Marseille legyőzése után: Ez mindent elmond a profizmusáról...

Nemzeti Sportrádió

A Liverpool FC 3–0-s győzelmet aratott az Olympique Marseille otthonában a Bajnokok Ligája szerdai játéknapján. Arne Slot vezetőedző a mérkőzést követő sajtótájékoztatón részletesen értékelte csapata teljesítményét.

A Vélodrome Stadion pokoli hangulata ellenére a Liverpool FC végig kézben tartotta az összecsapást: a magyar válogatott Szoboszlai Dominik szabadrúgásból volt eredményes, majd Geronimo Rulli öngólja és a csereként beállt Cody Gakpo találata tette fölényessé a sikert.

Bajnokok Ligája
14 órája

Szoboszlai mesteri gólt lőtt, a Liverpool fontos meccset nyert Marseille-ben

A magyar játékos az első félidő hosszabbításában szerzett vezetést csapatának a Vélodrome-ban, majd a hajrában megpecsételődött a franciák sorsa.

Arne Slot elismerte, hogy az Olympique Marseille otthonában mindig rendkívül nehéz játszani, hiszen a francia csapatot szenvedélyes szurkolótábor és kiváló játékosállomány segíti, ráadásul Roberto De Zerbi személyében kimagasló edző ül a kispadon.

„Az első félidőben több ígéretes támadásunk is volt, de néhány alkalommal rossz döntést hoztunk az utolsó passznál. Amikor viszont megtaláltuk az üres embert, az les miatt érvénytelen lett” – fogalmazott a holland szakember.

A vezetőedző szerint a „vörösök” magabiztosan birtokolták a labdát, a játékosok jól mozogtak a védővonalak között. Slot az ellenfél lehetőségeiről külön kiemelte: az idény során sokszor épp az ellenkezője történt, mint most.

„Máskor ezek a labdák bemennek az ellenfélnek, most viszont kimaradtak, mi pedig növelni tudtuk az előnyünket. A teljesítmény ugyanaz, csak a róla alkotott kép teljesen más.”

A Burnley elleni döntetlen kapcsán ismét hangsúlyozta: bár az eredmény nem volt elfogadható a klub szintjén, a játék minőségével akkor sem volt elégedetlen. Véleménye szerint a különbséget gyakran nem a játék képe, hanem a helyzetkihasználás adja.

Mohamed Szalah visszatéréséről is beszélt, aki egy hónapos távollét után rögtön 90 percet vállalt: „Ez mindent elmond a profizmusáról. Közel járt a gólhoz, normál esetben azt a helyzetét berúgja, de most sem volt gond, mert csapatként három gólt szereztünk.”

Slot külön dicséretben részesítette Joe Gomezt, aki az elmúlt másfél évben sérülések és kevés játéklehetőség miatt háttérbe szorult: „Ma kiemelkedő teljesítményt nyújtott, kulcsszerepe volt a három-nullás győzelmünkben.”

Bajnokok Ligája
13 órája

„Megcsináltam a házi feladatot” – a meccs emberének megválasztott Szoboszlai Dominik a Marseille elleni szabadrúgásgóljáról

„Nagyon boldog vagyok, hogy Szalah visszatért, a pályán és a pályán kívül is segíti a csapatot. Nagyon közel állok hozzá, szeretek vele együtt játszani.”

A tréner szerint fontos, hogy a Liverpool elkerülje a Bajnokok Ligája rájátszását, hiszen a keret több hosszú távú sérülés miatt rendkívül leterhelt: „Hónapok óta ugyanazokra a játékosokra támaszkodunk. Virgil van Dijknak például alig volt pihenőnapja az idény során, de ezek a futballisták újra és újra bizonyítják a mentalitásukat.”

A Marseille játékát illetően Slot elmondta: nagyjából azt kapták, amire számítottak, ugyanakkor De Zerbi mérkőzés közbeni taktikai módosításait külön elismeréssel illette: „Ezért sokkal izgalmasabb ilyen csapatok ellen játszani, mint a mélyen védekező ellenfelek ellen. Ilyenkor valódi taktikai párharc alakul ki.”

Végezetül arra is kitért, hogy a Premier League-ben gyakran teljesen más stílusban lépnek fel az ellenfelek a Liverpool ellen, mint más mérkőzéseiken, ami sokszor megnehezíti a támadójátékot: „Ahogy Pep Guardiola is mondta: a mély védekezés ellen a párharcok megnyerése a kulcs. Ezen folyamatosan dolgozunk.”

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 7. FORDULÓ
Olympique Marseille (francia)–Liverpool (angol) 0–3 (0–1)
Marseille, Stade Vélodrome, 65 631 néző. Vezette:  Vincic (szlovén)
Marseille: Rulli – M. Murillo, Pavard, Balerdi, Medina – T. Weah, Höjbjerg, Kondogbia (Nadir, 68.), H. Traoré (I. Paixao, 68.) – Guiri (Aubameyang, 68.), Greenwood. Vezetőedző: Roberto De Zerbi
Liverpool: Alisson – Frimpong, J. Gomez, Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Szalah, Ekitiké (C. Jones, 79.), Wirtz (Gakpo, 79.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerzők: Szoboszlai (45+1.), Rulli (72. – öngól), Gakpo (90+3.)

AZ ALAPSZALASZ ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L-K  

Gk 

  1. Arsenal

7

7

20–  2

+18 

21 

  2. Bayern München

7

6

1

20–  7

+13 

18 

  3. Real Madrid

7

5

2

19–  8

+11 

15 

  4. Liverpool

7

5

2

14–  8

+6 

15 

  5. Tottenham

7

4

2

1

15–  7

+8 

14 

  6. Paris SG

7

4

1

2

20–10

+10 

13 

  7. Newcastle United

7

4

1

2

16–  6

+10 

13 

  8. Chelsea

7

4

1

2

14–  8

+6 

13 

  9. FC Barcelona

7

4

1

2

18–13

+5 

13 

10. Sporting CP

7

4

1

2

14–  9

+5 

13 

11. Manchester City

7

4

1

2

13–  9

+4 

13 

12. Atlético Madrid

7

4

1

2

16–13

+3 

13 

13. Atalanta

7

4

1

2

10–  9

+1 

13 

14. Internazionale

7

4

3

13–  7

+6 

12 

15. Juventus

7

3

3

1

14–10

+4 

12 

16. Borussia Dortmund

7

3

2

2

19–15

+4 

11 

17. Galatasaray

7

3

1

3

9–  9

10 

18. Qarabag

7

3

1

3

13–15

–2 

10 

19. Marseille

7

3

4

11–11

20. Bayer Leverkusen

7

2

3

2

10–14

–4 

21. Monaco

7

2

3

2

8–14

–6 

22. PSV 

7

2

2

3

15–14

+1 

23. Athletic Bilbao

7

2

2

3

7–11

–4 

24. Olympiakosz 

7

2

2

3

8–13

–5 

25. Napoli

7

2

2

3

7–12

–5 

26. Köbenhavn

7

2

2

3

11–17

–6 

27. FC Bruges

7

2

1

4

12–17

–5 

28. Bodö/Glimt

7

1

3

3

12–14

–2 

29. Benfica

7

2

5

6–10

–4 

30. Pafosz

7

1

3

3

4–10

–6 

31. Royale Union SG

7

2

5

7–17

–10 

32. Ajax

7

2

5

7–19

–12 

33. Eintracht Frankfurt

7

1

1

5

10–19

–9 

34. Slavia Praha

7

3

4

4–15

–11 

35. Villarreal

7

1

6

5–15

–10 

36. Kajrat Almati

7

1

6

5–19

–14 

 

Ezek is érdekelhetik