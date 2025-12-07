Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: Dunaszerdahely–Nagyszombat

2025.12.07. 17:58
(Fotó: Duducz Tibor)
A szlovák Niké Liga 17. fordulójában a DAC a Nagyszombatot fogadja – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
17. FORDULÓ
DAC–Trnava 3–1 (2–0) – élőben az NSO-n!
Dunaszerdahely, MOL Aréna, 5184 néző. V: Kruzliak
DAC: A. Popovics – Kapanadze, Nemanic, Kacsaraba,  Modesto (Bationo, 88.) – Gagua (Corr, 88.), Ouro (Barro, 83.), Tuboly, Ramadan – A. Gruber, A. Sylla (Udvaros, 83.). Vezetőedző: Branislav Fodrek
A kispadon: Leandro Filipe (k.), Ansah, Herc, Blasko, Mateta Pepa
FC Spartak: Frelih – Karhan, Sutojsavljevics, Twardzik (Kostrna, 62.) – Skrbo, Sabo, Kratochvíl, Mikovic (Jureskin, 65.) – Kudlicka, Taiwo (Metsoko, 62.), Horheli (Gong, 62.). Vezetőedző: Martin Skrtel
Gólszerző: Twardzik (13. – öngól), Ramadan (20.), A. Sylla (47.), ill. Sabo (79. – 11-esből)

Viktor Djukanovics, Alex Mendez, Filip Blazek, Abdoulaye Gueye, Matej Trusa és Redzic Damir is hiányzott a hazaiaktól sérülés vagy eltiltás miatt, de ez egyáltalán nem látszott meg a dunaszerdahelyiek játékán: a 20. percre kétgólos előnybe kerültek. 

Igaz, az elsőnél egy laza ötperces VAR-vizsgálatot is végig kellett drukkolni (ha már drukkolás: megtelt a vendégszektor, készültek görögtüzekkel is a szurkolók, igazi rangadó-hangulat uralkodott a stadionban), de végül érvényes lett Filip Twardzik öngólja – a vendégvédelem következő összeomlását Ammar Ramadan használta ki. 

A félidő végére visszaesett az iram és a színvonal is, sajnos utóbbi a vendégszektorban is erősen visszaesett… 

A pihenő után nem sokkal eldőlt a mérkőzés: a bravúrok sorát bemutató szlovén kapus, Ziga Frelih még védte Ramadan közeli lövését, de Alioune Sylla a legjobb ütemben érkezett: 3–0, innen már nem állt fel a Spartak. Még akkor sem, ha a hajrá a vendégeké volt, kellett párat védenie Alekszandar Popovicsnak, Erik Sabo pedig értékesített egy kezezésért járó büntetőt. 

Bővebben hamarosan.

 

 

DAC Dunaszerdahely Nike Liga Nagyszombat
Ezek is érdekelhetik