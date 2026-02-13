Jégkorong: Polónyi Petra szállítja a pontokat a válogatottban

Hét utánpótláskorú játékossal a soraiban a felnőtt női jégkorong-válogatott jól hangolt az áprilisi, hazai rendezésű divízió I/A-csoportos világbajnokságra, miután a magyar csapat a klagenfurti felkészülési viadalon (Wörthi-tó-kupán) a szlovákokat, a norvégokat és a dánokat is legyőzte, és ezzel tornagyőzelmet ünnepelhetett. A sikerhez a 2008-as születésű Polónyi Petra is jelentősen hozzájárult:

a szlovákok ellen egy-egy góllal és gólpasszal, míg a norvégok ellen egy góllal zárt.

Nem túlzás azt állítani, hogy az Amerikában légióskodó csatárreménység mostanában brillírozik címeres mezben, felnőtt- és korosztályos szinten egyaránt. Korábban a januári, kanadai A-csoportos U18-as világbajnokság legfontosabb meccsén,

a bennmaradásról döntő finnek elleni találkozón mesterhármast lőtt, ráadásul még két asszisztot is kiosztott,

így oroszlánrészt vállalt a mieink 7–5-ös diadalában.

Mostanában kifejezetten jó formában érzem magam, klubszinten és a válogatottban is élvezem a játékot, és hála istennek a pontok is jönnek

– mondta a 17 éves Polónyi az Utánpótlássportnak. – Az U18-as elitvébén való szereplés – pláne így, hogy sikeresen végződött számunkra – tényleg nagy lendületet, extra önbizalmat és motivációt adott nekem, és ennek a pozitív hatása még mindig érződik a teljesítményemen. A világ legjobb válogatottjai ellen játszhattam, és rendkívül fontos tapasztalatokra tettem szert az A-csoportos vébén. Ezeket a tanulságokat levonva pedig igyekszem fejleszteni a játékomat, újabb és újabb dolgokat beépíteni a repertoárba.

Ez volt az utolsó világbajnokságom az U18-as korosztályban, szóval örülök, hogy ilyen sikerélménnyel tudtam búcsúzni az utánpótlásévektől,

bár azért kicsit fáj is a szívem, hogy véget ér ez az időszak, mert szép eredményeket értünk el együtt, illetve számos barátságra tettem szert csapaton belül. Bízom benne, hogy a lányok közül sokakkal a felnőttek között még lesz alkalmunk együtt játszani.

Örülök, hogy már a nagyválogatottban is rendszeresen számítanak rám, próbálom stabilizálni a helyem, és azért dolgozom, hogy bekerüljek a világbajnoki keretbe.

Polónyi Petra (fehérben) három gólt lőtt és két asszisztot adott a finnek elleni sorsdöntő meccsen az U18-as vb-n Forrás: MJSZ

Immár a harmadik szezonját tölti Petra Észak-Amerikában, ahol előbb a kanadai Ontario Hockey Academy-nél (OHA) szerepelt két évadon át, majd tavaly nyár óta már Amerikában pallérozódik, és a Boston közelében található North American Hockey Academy (NAHA) csapatát erősíti. Hosszú távú célja, hogy a középiskolai évei után sportösztöndíjat elnyerve az egyetemi bajnokságban (NCAA) tudja folytatni karrierjét.

„Mindig keresem azokat a kihívásokat, amelyek a fejlődésemet szolgálják, és amelyek által jobb jégkorongozó válhat belőlem – persze, emellett a tanulásra is mindig nagy hangsúlyt fektetve.

Alapvetően erre a klub- és egyben országváltásra azért volt szükség, mert úgy éreztem, a NAHA-nál adott a lehetőség, hogy szintet lépjek.

A bajnokság és a csapat is megadja a szükséges impulzusokat és a minőségi meccseket ahhoz, hogy fejlődjek és közelebb kerüljek a nagy célomhoz, az NCAA-ba kerüléshez."

(Kiemelt kép forrása: IIHF)