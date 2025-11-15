Kétgólos hátrányból felállva szerzett pontot hazai pályán a Budafok

LABDARÚGÓ NB II

11. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–SOROKSÁRI SC 2–2 (0–2)

Budapest, BMTE Sporttelep, 500 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Berényi Ákos, Punyi Gyula)

BUDAFOK: Hársfalvi – Selyem (Stumpf, a szünetben), Horgosi, Lapu, Kun B. – Posztobányi – Bukta (Fekete M., a szünetben), Varga B. (Gyurkó, 86.), Németh M. (Hajdú R., 67.), Rehó – Vasvári (Kovács D., 67.). Vezetőedző: Nikházi Márk

SOROKSÁR: Radnóti – Könczey, Lakatos Cs., Króner, Csemer – Köböl (Tóth G., 81.), Vass Á. – Lukács D. (Gágyor, 71.), Gólik (Bagi Á., 71.), Korozmán (Horváth K., 71.) – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Stumpf (60.), Hajdú R. (75.), ill. Lovrencsics B. (2.), Gólik (44.)

ÖSSZEFOGLALÓ

2025. március 18-án távozott a Budafok kispadjáról Nikházi Márk, aki a 2025-2026-os bajnoki idény 11. fordulójából elhalasztott találkozón már ismét a piros-feketéket irányította a Soroksár ellen. Nikházi nehéz, de nem reménytelen feladatot vállalt magára, hiszen a budafokiak az utolsó helyen álltak a tabellán a találkozó kezdete előtt, de ponthátrányuk nem volt tetemes az ellenfelekkel szemben.

Ideális ellenfél lehetett volna a felzárkózás szempontjából a Soroksár, amely csupán három ponttal előzte fővárosi riválisát. Mégis rémálomszerűen indult a találkozó a hazaiak számára, hiszen a második percben Köböl Krisztián szabadrúgása után a rövid saroknál érkező Lovrencsics Balázs lőtt négy méterről a kapuba. A soroksáriak gólerős támadója mindössze második találatát szerezte a bajnokságban. A bekapott gól alaposan megzavarta a hazaiakat, a vendégek, ha pontosabbak gólokkal is vezethettek volna az első húsz perc után. A folytatásban kiegyenlítettebbé vált a játék, de ez inkább csak annak volt köszönhető, hogy a vendégek kicsit visszább vettek a kezdeti lendületből. A 44. percben aztán ismét betaláltak a vendégek, Lovrencsics remekül ugratta ki Gólik Benjámint, aki védőit megelőzve betört a 16-oson belülre, kicselezte a kapust és 11 méterről a kapuba gurított.

Nagy küzdelem zajlott minden labdáért (Fotó: Török Attila)

A második félidő elején a Soroksár teljesen átadta a területet a hazaiaknak, akik sokáig csak meddő mezőnyfölényben voltak. A 60. percben aztán góllá érett a hazai fölény, Németh Márió beadása után a vendégek kapusa, Radnóti Dániel rosszul mozdult ki kapujából, a félidőbe csereként beállt Stumpf Gábor tíz méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A bekapott gól után a Soroksár nem tudott felpörögni, érződött, hogy csak percek kérdése mikor születik meg a hazaiak második találata. Az egyenlítésre a 75. percig kellett várni, ekkor egy eladott labdával Varga Balázs tört kapura, 12 méterről azonban a bal kapufára lőtt. A kipattanó a nem sokkal korábban pályára lépő Kovács Dávid elé került, aki remekül passzolt vissza Hajdú Rolandhoz. A szintén csereként beállt hazai támadó kilenc méterről lőtt a bal felső sarokba. 2–2

A 17 éves Gólik Benjámin első gólját szerezte a másodosztályban (Fotó: Török Attila)

PERCRŐL PERCRE