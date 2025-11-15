Az NL-ből már nem vezet út a magyar válogatottnak a vb-pótselejtezőbe

Mint ismert, az európai selejtezőkben az 54 válogatottat 12 négy- vagy ötcsapatos csoportba sorolták. A 12 csoportelső kijut a világbajnokságra, míg a második helyezettek a rájátszásba jutnak.

Az első kör 12 csoportmásodikjához csatlakozik a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája négy olyan csoportelsője, amelyik a vb-selejtező első körében a harmadik helyen vagy annál hátrébb végzett a csoportjában. A szóba jöhető válogatottak közül az NL 2024. őszi abszolút sorrendjében a legmagasabban rangsorolt négy vehet részt a playoffban.

A pénteki mérkőzések után biztossá vált, hogy Magyarország az NL-sorrend alapján már biztosan nem kvalifikálhatja magát a pótselejtezőre. Jelen állás szerint Wales, Románia, Svédország, Észak-Írország, Moldova, San Marino és Szerbia sincs csoportja első vagy második helyén, ezen hét válogatott mindegyike megelőzi Magyarországot a sorrendben. A szombati játéknap előtt még Wales, Románia és Svédország is rendelkezik matematikai eséllyel arra, hogy csoportjában elért helyezéssel kivívja a vb-kvalifikációt vagy a pótselejtezőt. Észak-Írország az A-csoportban biztos a harmadik helyen zár, míg Moldova az I-, San Marino a H-csoportban nem éri el az első két helyek valamelyikét, Szerbia pedig a K-csoport harmadikjaként fejezi be a selejtezőt. Ezek közül három ország (Észak-Írország, Moldova, San Marino) NL-csoportgyőztesként, míg Szerbia az A-ligában elért magasabb rangsor miatt előzi a mieinket a pótselejtezős rangsorban.

Jelenleg tehát a Wales, Románia, Svédország, Észak-Írország négyes jutna a Nemzetek Ligájában elért teljesítményének köszönhetően a pótselejtezőbe. A hátralévő meccsek során ez még változhat, azonban az biztos, hogy Magyarországnak az NL-ből nem vezet út a pótselejtezőbe. Az F-csoport lehetséges forgatókönyveiről ebben a cikkben írtunk.