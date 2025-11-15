Az NL-ből már nem vezet út a magyar válogatottnak a vb-pótselejtezőbe
Mint ismert, az európai selejtezőkben az 54 válogatottat 12 négy- vagy ötcsapatos csoportba sorolták. A 12 csoportelső kijut a világbajnokságra, míg a második helyezettek a rájátszásba jutnak.
Az első kör 12 csoportmásodikjához csatlakozik a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája négy olyan csoportelsője, amelyik a vb-selejtező első körében a harmadik helyen vagy annál hátrébb végzett a csoportjában. A szóba jöhető válogatottak közül az NL 2024. őszi abszolút sorrendjében a legmagasabban rangsorolt négy vehet részt a playoffban.
A pénteki mérkőzések után biztossá vált, hogy Magyarország az NL-sorrend alapján már biztosan nem kvalifikálhatja magát a pótselejtezőre. Jelen állás szerint Wales, Románia, Svédország, Észak-Írország, Moldova, San Marino és Szerbia sincs csoportja első vagy második helyén, ezen hét válogatott mindegyike megelőzi Magyarországot a sorrendben. A szombati játéknap előtt még Wales, Románia és Svédország is rendelkezik matematikai eséllyel arra, hogy csoportjában elért helyezéssel kivívja a vb-kvalifikációt vagy a pótselejtezőt. Észak-Írország az A-csoportban biztos a harmadik helyen zár, míg Moldova az I-, San Marino a H-csoportban nem éri el az első két helyek valamelyikét, Szerbia pedig a K-csoport harmadikjaként fejezi be a selejtezőt. Ezek közül három ország (Észak-Írország, Moldova, San Marino) NL-csoportgyőztesként, míg Szerbia az A-ligában elért magasabb rangsor miatt előzi a mieinket a pótselejtezős rangsorban.
Jelenleg tehát a Wales, Románia, Svédország, Észak-Írország négyes jutna a Nemzetek Ligájában elért teljesítményének köszönhetően a pótselejtezőbe. A hátralévő meccsek során ez még változhat, azonban az biztos, hogy Magyarországnak az NL-ből nem vezet út a pótselejtezőbe. Az F-csoport lehetséges forgatókönyveiről ebben a cikkben írtunk.
Induljon a nemzeti matek: így juthat ki a magyar válogatott vasárnap csoportelsőként, egyenes ágon a vb-re!
EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 6. FORDULÓ, VASÁRNAP
15.00: MAGYARORSZÁG–Írország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
15.00: Portugália–Örményország – élőben az NSO-n!
A magyar válogatott kerete
Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)
Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)
Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)
Az ír válogatott kerete
Kapusok: Caoimhín Kelleher (Brentford – Anglia), Gavin Bazunu (Southampton – Anglia), Mark Travers (Everton – Anglia)
Védők: Seamus Coleman (Everton – Anglia), Jake O'Brien (Everton – Anglia), Dara O'Shea (Ipswich Town – Anglia), Nathan Collins (Brentford – Anglia), Liam Scales (Celtic – Skócia), John Egan (Hull City – Anglia), Ryan Manning (Southampton – Anglia), Jimmy Dunne (QPR – Anglia), Kevin O'Toole (New York City – Egyesült Államok)
Középpályások: Jack Taylor (Ipswich Town – Anglia), Josh Cullen (Burnley – Anglia), Jayson Molumby (West Bromwich Albion – Anglia), Finn Azaz (Southampton – Anglia), Conor Coventry (Charlton – Anglia), Mark Sykes (Bristol City – Anglia), Andrew Moran (Los Angeles Galaxy – Egyesült Államok)
Támadók: Adam Idah (Celtic – Skócia), Troy Parrott (AZ – Hollandia), Mikey Johnston (West Bromwich Albion – Anglia), Chiedozie Ogbene (Ipswich Town – Anglia), Festy Ebosele (Istanbul Basaksehir – Törökország), Johnny Kenny (Celtic – Skócia)
Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímson
|AZ F-CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Portugália
5
3
1
1
11– 6
+5
10
|2. MAGYARORSZÁG
5
2
2
1
9– 7
+2
8
|3. Írország
5
2
1
2
6– 5
+1
7
|4. Örményország
5
1
–
4
2–10
–8
3