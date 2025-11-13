Nemzeti Sportrádió

Szoboszlai a legfiatalabb 60-szoros válogatottunk – Albertet és Kocsist is megelőzve

PÓR KÁROLYPÓR KÁROLY
2025.11.13. 16:42
Szoboszlai Jerevánban játssza a 60. válogatott meccsét (Fotó: Szabó Miklós)
válogatott Szoboszlai Dominik Kocsis Sándor magyar válogatott Albert Flórián
A magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik Örményország ellen játssza a 60. meccsét a nemzeti csapatban, kevesebb mint egy hónappal azután, hogy október 25-én betöltötte a 25. életévét – ezzel egy újabb rekordot állított fel.

Szoboszlai Dominik egy évvel ezelőtt, november 16-án, a hollandok ellen 4–0-ra elveszített amszterdami meccsen szerepelt 50. alkalommal a válogatottban, és azzal 24 évesen és 22 naposan ő lett a nemzeti csapat történetének legfiatalabb, ötvenszeres válogatott játékosa. Albert Flóriánt előzte meg a lista élén, aki 1941 szeptemberében született, és 1965 októberében, 24 évesen és 24 naposan játszotta az 50. válogatott meccsét az NDK ellen (3:2).

Magyar válogatott
2024.11.15. 07:34

Szoboszlai Dominik lehet a legfiatalabb 50-szeres válogatottunk

Détári Lajos: Nagy bravúr ilyen fiatalon az ötvenedik válogatott mérkőzést elérni.

Viszont Albert 60. válogatott meccsére azt követően több mint egy évet kellett várni: 1967. április 23-án, vagyis 25 évesen és hét hónaposan játszott hatvanadszor a jugoszlávok elleni meccsen (1:0). Ellenben Szoboszlai a tavalyi hollandiai mérkőzés óta kilenc találkozón szerepelt (a válogatott összes meccsén játszott az elmúlt egy évben), és ma, amikor az örmények ellen 60. alkalommal játszik a válogatottban, 25 éves és 19 napos.

Alberten és Szoboszlain kívül az Aranycsapat legendás csatára, Kocsis Sándor érte még el az 50. válogatottságot 26 éves kora előtt, 25 évesen és hét hónaposan, egy évvel később, 1956. áprilisában, 26 évesen és hét hónaposan pedig 60. alkalommal játszott a nemzeti csapatban Jugoszlávia ellen (2:2).

NévMikor?Hány éves korában?
Szoboszlai Dominik2025. 11. 13. 
(Örményország–Magyarország)		25 éves, 19 napos
Albert Flórián1967. 04. 23.
(Magyarország–Jugoszlávia 1:0)		25 éves, 7 hónapos, 8 napos
Kocsis Sándor1956. 04. 29.
(Magyarország–Jugoszlávia 2:2)		26 éves, 7 hónapos, 8 napos
A MAGYAR VÁLOGATOTTBAN A 60 MECCSET LEGFIATALABBAN ELÉRŐ JÁTÉKOSOK

 

