Szoboszlai a legfiatalabb 60-szoros válogatottunk – Albertet és Kocsist is megelőzve

Viszont Albert 60. válogatott meccsére azt követően több mint egy évet kellett várni: 1967. április 23-án, vagyis 25 évesen és hét hónaposan játszott hatvanadszor a jugoszlávok elleni meccsen (1:0). Ellenben Szoboszlai a tavalyi hollandiai mérkőzés óta kilenc találkozón szerepelt (a válogatott összes meccsén játszott az elmúlt egy évben), és ma, amikor az örmények ellen 60. alkalommal játszik a válogatottban, 25 éves és 19 napos.

Alberten és Szoboszlain kívül az Aranycsapat legendás csatára, Kocsis Sándor érte még el az 50. válogatottságot 26 éves kora előtt, 25 évesen és hét hónaposan, egy évvel később, 1956. áprilisában, 26 évesen és hét hónaposan pedig 60. alkalommal játszott a nemzeti csapatban Jugoszlávia ellen (2:2).