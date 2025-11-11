Bolla Bendegúz: Egy idő után a tehetség már nem elég, a beletett munka számít



„Laktam már Zürichben, Genfben, úgyhogy jó városokban nem volt hiány, de Bécsnek megvan a sajátossága. Nem tudnám az előbb említett városokhoz hasonlítani, legfeljebb Budapesthez, a belvárosi részhez, de elég egyedülálló, hozzánőtt a szívemhez. Itt, ha megismernek, odajönnek kérni egy képet, aláírást, számomra ez egyáltalán nem is zavaró” – mondta Bolla Bendegúz, a Rapid Wien légiósa, aki szeret mostani klubjában futballozni.

„A Rapid Wiennél úgy vártak, mintha több éve itt játszanék. Fontos volt, hogy ilyen közeg fogadott, segített a beilleszkedésben. Ez a második évem a csapatnál, jól érzem magam, ez szerintem a teljesítményemen is meglátszik. Elég sok különböző nemzetiségű játékos van a csapatban, megbeszéléseken még fordító alkalmazást is használnak sokan” – mondta a csapatról és a sokszínű közegről.

Az interjúban megszólalt a bécsiek sportigazgatója, Markus Katzer, aki a valaha volt egyik legjobb karakternek nevezte Bollát igazolásai közül, majd Peter Stöger, az FTC korábbi, a Rapid jelenlegi vezetőedzője mondta el, hogy szerinte a magyar játékos pályafutása legjobb kvalitású jobbhátvédje.

„A vezetőedzővel nagyon jó a viszonyunk. Szerintem ezt a teljesítményemmel sikerült kiharcolnom. Az elején sokkal csendesebb volt, azóta kinyílt, feltérképezte a helyzetet” – mondta Bolla Stögerről, majd a válogatottról is beszélt, kiemelve az egymásért küzdést, a csapatszellemet, a küzdeni akarást.

Az interjú során megszólalt Bolla családja, köztük édesapja, Bolla László, valamint korábbi edzője, Szoboszlai Dominik édesapja, Szoboszlai Zsolt is.

„Apukám volt az egyik megalapítója a Főnixnek, ezért kicsit más volt a helyzetem, mint a többi gyereknek. Azt kell mondanom, a szüleim nélkül nem lennék most itt. Nem fogok hazudni, nekem is voltak olyan napjaim, amikor nem akartam elmenni edzeni, de akkor apukám ott állt mögöttem és keményen seggbe rúgott. Mindig elmondta nekem a véleményét, volt persze olyan, amikor összevesztünk rajta, de utólag azt mondom, ez nagyon sokat számított. Most apáról beszéltem elsősorban, ám anyunak ugyanakkora szerepe volt ebben. Hálás vagyok érte!” – fejezte ki elérzékenyülve, majd beszélt válogatottbeli társáról, barátjáról, Főnix-csapattársáról, Szoboszlai Dominikról is.

„Most már járja a saját útját mindenki, Dominiknak családja is van. Én hatéves voltam, amikor a Vidiben elkezdtem focizni, ő akkor már ott volt, az apukája volt az edzője. Mi ott kezdtünk el megismerkedni, utána megalakult a Főnix, és szerintem nem túlzok, amikor azt mondom, minden napunkat együtt töltöttük, mintha egy család lettünk volna. A nagy részét az edzések tették ki, de sokszor ment a két család együtt nyaralni is. Most leginkább a válogatottban találkozunk, ám a jó kapcsolat a mai napig megvan.”

„Egy idő után a tehetség már nem elég, a beletett munka számít – mondta a 25 éves játékos arról, hol tart most, de elárulta, szeretné, ha lenne még feljebb. – Jelenleg nagyon jó helyen vagyok, szeretem a csapatot, a szurkolókat, de természetesen az a célom, hogy fejlődjek és később még egy szintet lépjek, az elit ligák egyikébe igazoljak.”

A magyar válogatott kerete Örményország és Írország ellen

Kapusok: Demjén Patrik (MTK Budapest), Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Védők: Balogh Botond (Kocaelispor – Törökország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa – Törökország)

Középpályások: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC)

Támadók: Bárány Donát (Debreceni VSC), Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC), Redzic Damir (Dunaszerdahelyi AC – Szlovákia)

EURÓPAI VB-SELEJTEZŐ

AZ F-CSOPORT HÁTRALÉVŐ MÉRKŐZÉSEI

5. FORDULÓ

2025. november 13.

18.00: Örményország–MAGYARORSZÁG

20.45: Írország–Portugália

6. FORDULÓ

2025. november 16.

15.00: MAGYARORSZÁG–Írország

15.00: Portugália–Örményország