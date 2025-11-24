Nemzeti Sportrádió

Közös megegyezéssel távozik Yaakobishviliék vezetőedzője – hivatalos

2025.11.24. 12:33
Fotó: FC Andorra
A spanyol másodosztályú labdarúgó-bajnokságban szereplő FC Andorra hétfőn hivatalos felületein jelentette be, hogy közös megegyezéssel távozik a csapat vezetőedzője, Ibai Gómez.

A Yaakobishvili testvéreket, Áront és Antalt is foglalkoztató FC Andorra 15 forduló elteltével csak a 18. helyen áll a 22 csapatos spanyol második vonalban, a klub közleménye szerint ezért is született az a közös döntés, hogy a jobb eredmények érdekében új impulzusra, változtatásra van szükség. Mint a közleményben fogalmaztak: mindkét fél egyetértett abban, hogy ez a megfelelő döntés ebben a helyzetben.

„A klub nevében szeretnénk kiemelni Ibai elszántságát, aki a kezdetektől fogva a közjót helyezte előtérbe minden más szemponttal szemben, valamint professzionalizmusát, elkötelezettségét és hűségét a Hercegségben töltött ideje alatt. Sok szerencsét és sikert kívánunk neki személyes és szakmai jövőjében”olvasható a klub közleményében.

Az FC Andorra azzal zárta közleményét, hogy a csapatot a szakmai stáb készíti fel a Sporting Gijón elleni pénteki bajnokira.

 

 

