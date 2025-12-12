Miért érdemes kilátogatni a ma kezdődő Sárközy jégkorong-tornára?

Na de mi is az a Sárközy Tamás Emléktorna, amire ezen a hétvégén Budapestre jön a nemzetközi hokivilág apraja-nagyja, és ki volt egyáltalán a névadó?

Sárközy professzor látta a jövőt

Teljes nevén nagybocsai bocsai Sárközy Tamás Ottó Gyula József egyrészt jogászprofesszor és egyetemi tanár, sőt, miniszterhelyettes is volt, másrészt a sport szempontjából óriási jégkorong-kedvelő.

1988 és 1998 között kerek egy évtizeden át ő volt a Magyar Jégkorong Szövetség elnöke, látván a sportág akkori hazai állapotát, felkarolta az utánpótlásképzést, kiemelte azt a generációt, amelyet későbbi sikerei nyomán szapporói hősökként ismertünk meg, és sosem látott forrásokat biztosított fejlődésükhöz.

Később is lelkes hokiszurkoló maradt, rendületlenül járta a mérkőzéseket, még Kazahsztánba is elutazott a világbajnokságra. 2020. február 4-én hunyt el, de már előtte, 2019-ben beválasztották a magyar jégkorong Hírességek Csarnokába. Azóta pedig a hokiszezon első hazai válogatott-tornája viseli a nevét – idén pedig kiemelkedő szereplőgárdával tisztelgünk előtte!

Sárközy Tamás

Aki miatt idejön egy finn tévéstáb

A Sárközy Tamás Emléktorna immár a nemzetközi szövetség új elitsorozatához, a Nemzetek Európai Kupájához tartozik. Ez, a labdarúgó Nemzetek Ligájához hasonló sorozat az európai hokinemzetek javát vonultatja fel: novemberben és most is topcsapatokkal találkoznak a mieink, olyanokkal, akikkel az elitet jelentő A-csoportos világbajnokságon mérhetjük össze az erőnket.

Ezen a héten a Tüskecsarnokban sorrendben Olaszország, Franciaország és Lengyelország lesz az ellenfelünk.

Előbbi kettőnek ez a torna lesz a főpróbája a 2026. február 6-án Milánóban kezdődő téli olimpia előtt, márpedig az ötkarikás játékok hokitornája a világ 12 legjobb csapatával zajlik, tehát a francia és olasz csapat jelenleg a krémek krémjéhez tartozik.

Az azúrkékekre egyébként is érdemes kitérni, mert a szövetségi kapitányuk valóságos nemzeti hős – csak éppen a még nagyobb jégkorong-hatalom Finnországnál! A 63 esztendős Jukka Jalonen egyszeres olimpiai és háromszoros világbajnok, nyert vb-aranyat a finn juniorokkal és ifikkel is, nyilván az ottani Hírességek Csarnokának is a tagja.

Az olaszok egyértelműen a téli olimpiai projekt miatt szerződtették – viszont most a Tüskecsarnokban bárki megnézheti, milyen csapatot rakott össze és miként edzősködik a gyakorlatban a világ egyik legjobbja.

Egyébként kizárólag Jalonenért egy teljes finn tévéstáb is akkreditálta magát a Sárközy Tamás Emléktornára!

Jalonennek lesz egyébként „magyaros” segítsége is, hiszen a videóelemzője Diego Scandella, aki a 2008-as szapporói hőseink és a 2015-ben Krakkóban ugyancsak az elitbe jutó csapatunk másodedzője volt. Az erőnléti edző pedig a kanadai-magyar Mike Kadar, aki a 2009-es Stanley Kupa-győztes Pittsburgh Penguins stábtagja is volt, dolgozott az ugyancsak NHL-es Los Angeles Kingsnél, Detroit Red Wingsnél és New Jersey Devilsnél, manapság pedig a Nashville Predators alkalmazottja.

Nem mellesleg 2007-ben magyartudás nélkül is elzarándokolt hozzánk, hogy felkutassa a felmenői történetét, miután Kanadába emigrált nagymamájánál beleszeretett nemcsak a paprikás csirkébe, hanem a család magyar történeti szálába is.

Hírességek Csarnoka-beiktatás vasárnap a Tüskecsarnok jegén

Ilyen szaktekintélyekkel veszi fel a versenyt a magyar válogatott, amely idén tavasszal a története során először bentmaradt az elitben, másképp a világ 16 legjobb csapata között.

E sikeres csapat szövetségi kapitánya Majoross Gergely, akit be is választottak a hazai jégkorong Hírességek Csarnokába, ahová vasárnap, a Lengyelország elleni zárómérkőzés előtt iktatják majd be ünnepélyes ceremónia keretében.

Már csak ezért is érdemes lesz kilátogatni a Tüskecsarnokba a Sárközy Tamás Emléktornára, amelyre jegyek az Eventimél kaphatóak.