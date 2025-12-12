Atlétika: felállt a MASZ új sportolói bizottsága

Mint a MASZ hivatalos honlapján írta, a 400 gátas Mátó Sára lett a bizottság elnöke, a súlylökő Beregszászi Renáta, a maratonista Csere Gáspár, a magasugró Fekete Fédra és a közép- hosszútávfutó Szögi István pedig a tagja. Az ötök elsődleges feladata a sportolók érdekképviselete, hogy ezt mennyire aktívan teszik, az kizárólag rajtuk múlik, a MASZ-nak arról kellett gondoskodni, hogy legyen sportolói bizottság.

„Nagy örömmel olvastam a Magyar Atlétikai Szövetség felhívását, amelyben lehetőség nyílt jelentkezni a sportolói bizottságba – kezdte Mátó Sára, aki U20-as Európa-bajnoki ezüstérmes, valamint kétszeres bronzérmes az egyetemi világjátékokon. – Reméltem, hogy létrejöhet egy olyan közösség, ahol együtt tehetünk sportágunkért a hatékony kommunikáció, az érdekképviselet és a közösségépítés révén. Az atlétika jelenleg életem legmeghatározóbb része. Emellett mindig is fontos volt számomra, hogy segíthessek másoknak, így külön öröm, hogy ezen a bizottságon keresztül formálisan is tehetek a sportolótársaimért. Kreatív és szervező típusnak tartom magam, így izgatottan várom, milyen kezdeményezésekkel tudjuk majd támogatni a szövetség működését.”

„A bizottság elnökének lenni hatalmas megtiszteltetés – szögezte le a MATE-GEAC 24 esztendős atlétanője. – Hálás vagyok társaimnak, Beregszászi Renátának, Fekete Fédrának, Csere Gáspárnak és Szögi Istvánnak a bizalomért. Bár az elnöki feladatkör néhány plusz operatív teendőt jelent, természetesen egyenlő csapattagok vagyunk. Már az első bizottsági ülés is szuper hangulatban telt. Közös célunk, hogy aktív szerepet vállaljunk a MASZ által kezdeményezett ügyekben, valamint új közösségépítő és a sportolói jólétet támogató programokat dolgozzunk ki. Ehhez szeretnénk, ha atlétatársaink is bizalommal fordulnának felénk, hiszen a sportolók tapasztalatai és igényei értékes iránymutatást adhatnak a magyar atlétika jövőjének alakításához.”