Kézilabda: lemondott posztjáról Momir Ilics – hivatalos

A klub tájékoztatása szerint Momir Ilics csütörtökön délelőtt nyújtotta be a lemondását, és hozzá hasonlóan távozik a csapattól a segédedző Vladan Jordovics is.

A páros a nyáron vette át a Wetzlar irányítását, és bár az idény jól kezdődött, az együttes legutóbbi 11 tétmérkőzését elveszítette, így már a kieső helyen áll a bajnokságban.

„Ez a lépés fájdalmas számunkra. Momir és Vladan mindent megtettek annak érdekében, hogy a csapattal együtt fordítsanak a helyeten. Az, hogy ez végül nem sikerült, mindannyiunkat érint. Nagy tisztelettel vagyok Momir és Vladan következetes és felelősségteljes döntése iránt. Ezt nem szabad magától értetődőnek venni. Számunkra most az a fontos, hogy jó megoldást találjunk az utódlást illetően” – mondta Jasmin Camdzic, a HSG Wetzlar sportigazgatója a klub hivatalos honlapjának.

A szerb-magyar kettős állampolgárságú Ilics játékosként Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett a szerb válogatott tagjaként, edzőként pedig a Veszprémet is irányította 2021 és 2024 között.