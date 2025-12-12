Nemzeti Sportrádió

Rabb Krisztián az elvárásokról, a célokról, a sikerekről és a karácsonyról

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2025.12.12. 08:54
Rabb Krisztián (Fotó: Kovács Péter)
vívás olimpiai felkészülés Rabb Krisztián
Magasra került az a bizonyos léc 2024-ben, de Rabb Krisztián szerint sikerült 2025-ben is megfelelni az elvárásoknak. Az olimpiai ezüstérmes kardvívó célja volt, hogy idén már egyéniben is bontogassa szárnyait. Ez sikerült is, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy Rabb Krisztián az év elején, és a múlt hétvégén is megnyert egy-egy grand prix versenyt.

„Nagyon jó évem volt! – jelentette ki Rabb Krisztián.Magasra tettük az elvárásokat 2024-ben, de azt gondolom, sikerült idén is megfelelni ezeknek. Nekem nagy célom volt, hogy egyéniben is bontogassam a szárnyaimat, és elkezdjek szép sikereket elérni. Ez sikerült! Tavasszal megnyertem az első grand prix versenyemet, amit a múlt hétvégén sikerült megismételni. Ennek nagyon örülök, mert ezzel a világranglista hetedik helyére léptem előre.”

