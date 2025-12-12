Rabb Krisztián az elvárásokról, a célokról, a sikerekről és a karácsonyról

„Nagyon jó évem volt! – jelentette ki Rabb Krisztián. – Magasra tettük az elvárásokat 2024-ben, de azt gondolom, sikerült idén is megfelelni ezeknek. Nekem nagy célom volt, hogy egyéniben is bontogassam a szárnyaimat, és elkezdjek szép sikereket elérni. Ez sikerült! Tavasszal megnyertem az első grand prix versenyemet, amit a múlt hétvégén sikerült megismételni. Ennek nagyon örülök, mert ezzel a világranglista hetedik helyére léptem előre.”