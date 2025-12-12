Csikós Zsóka: Remélem jövőre is visz majd az a motiváció és erő, ami idén is vitt
Több oldalt kapott a Sport 2025 évkönyvben Csikós Zsóka. Nem véletlenül, hiszen a Magyar Kajak-Kenu Szövetség a gyorsasági szakágban az év női kajakosának választotta a nemzetközi élmezőnybe három Eb-arannyal, vb-címmel és -bronzéremmel berobbanó sportolót. Csikós Zsóka abban bízik, 2026-ban is hasonló sikerekben lesz rész, mint idén.
MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG
Az év legjobbjai
Gyorsasági
edző: Hüvös Viktor
női kenu: Csorba Zsófia
férfi kenu: Kollár Kristóf, Juhász István
női kajak: Csikós Zsóka
férfi kajak: Kopasz Bálint
Paraszakág
edző: Gombos Dániel
női sportoló: Varga Katalin
férfi sportoló: Kiss Péter Pál
Utánpótlás
edző: Boldizsár Gáspár
női kenu: Paragi Petra Laura
férfi kenu: Marenec-Dózsa Zsomor
női kajak: Holló Hanna Havadi
férfi kajak: Mircse Zoltán Iván
Maratoni
edző: Gannoruwa Levente
női kenu: Bragato Giada
férfi kenu: Pluzsik Mihály
női kajak: Kiszli Vanda
férfi kajak: Sellyei Csanád
SUP
edző: Szabó Gábor
női sportoló: Kocsis Csillag
férfi sportoló: Szabó Zénó
Különdíj
férfi K–2 500 m: Kurucz Levente, Nádas Bence
