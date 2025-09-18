Nemzeti Sportrádió

Gulácsival hamarosan tárgyalóasztalhoz ül a vezetőség – sajtóhír

2025.09.18. 15:16
Német sajtóhírek szerint Gulácsi Péterrel hosszabbítanának a lipcseiek (Fotó: AFP)
Német sajtóhírek szerint az RB Leipzig szerződéshosszabbítási tárgyalásokat tervez a 35 éves Gulácsi Péterrel, akinek a jövő nyáron jár le a megállapodása Lipcsében.

 


Júniusban még arról írt a német Bild, hogy a nyáron több kulcsjátékos, köztük Willi Orbán és Gulácsi Péter is távozhat a német RB Leipzigtől. Most viszont már az a téma a Kickernél, hogy a továbbra is kulcsembernek számító, az első három bajnokin is védő, az előző két meccsen gólt sem kapó kapussal szerződéshosszabbítási tárgyalásokat terveznek a lipcsei vezetők.

A bulinews.com a Kicker értesüléseire hivatkozva ír arról, hogy az RB Leipzig a következő hónapokban (várhatóan még idén) tárgyalni szeretne a 35 éves Gulácsival a jövő nyáron lejáró szerződése meghosszabbításáról, miután az új vezetőedzőnél, Ole Wernernél is kulcsjátékosnak számít a csapatban (Orbánhoz hasonlóan).

„Pete-nek rendkívül erős a kisugárzása a gólvonalon állva, nagyon nyugodt, ami kihat az előtte játszókra is. Tisztán, egyértelműen kommunikál, és ezzel segíti a csapattársait” – idézi a Kicker Wernet Gulácsival kapcsolatban, aki 2015 óta 342 tétmeccsen védett a Leipzigben.

 

