Ezért választotta Belgiumot a magyar tehetség Skócia helyett

„Egész nyáron dolgoztunk az ügyön, kerestük a lehetőséget. Kezdetben a ZTE kevésbé hajlott arra, hogy elengedje Dénest, de úgy gondolom, hogy végül a klub a rövid távú érdekek helyett a hosszú távú lehetőséget tartotta szem előtt, ezért hajlott a megállapodásra a belga klubbal, amely kiváló fejlődési lehetőséget ad a támadónak – nyilatkozta honlapunknak a játékost képviselő The Footballers Group menedzseriroda részéről az átigazolás kapcsán Sowunmi Thomas.

A belga sajtó szerint 1.1 millió eurót fizet a támadóért a Kortrijk, de ennél nagyobb összeget kértek elsőre a zalaiak, ám a Kortrijknak sikerült alkudnia. Úgy tudjuk, az 1.1 millió eurós összeg már a teljesítménybónuszokat is tartalmazza, ugyanakkor a bónuszok nélküli összeg inkább 500 ezer és egymillió euró között alakul, viszont továbbadási záradékot is tartalmaz a megállapodás. Annak értelmében pedig belga sajtóértesülés szerint akár a kétmillió eurót is elérheti az az összeg, amit a Zalaegerszeg kap a játékosért, ha a Kortrijk a jövőben tovább tudja értékesíteni a 20 éves játékost.



„Döntő volt, hogy a Kortrijk egy olyan klub, amelyik a játékosok eladására építi az üzletpolitikáját – indokolta Dénes választását a játékosügynök. – Már ezen a nyáron is közel hárommillió euró értékben adtak el játékosokat. Továbbá az is sokat számított, hogy beszéltünk a vezetőedzővel, aki kifejtette, a jobb szélen szán fontos szerepet Dénesnek, tehát azon a poszton bizonyíthat, amelyiken a legjobban érzi magát. Az utolsó napokban egyébként a skót Aberdeen is jelentkezett egy második ajánlattal, és oda is mehetett volna Vilmos, ám vele egyetértésben úgy éreztük, a fejlődése szempontjából szerencsésebb lenne egy feljutásért küzdő, kimondottan támadófelfogásban játszó csapathoz igazolni, melyben feljutás esetén már stabil csapattagként várhatná az élvonalbeli szereplést, mint idény közben belecsöppenni a skót élvonalba. Ezért döntött végül a Kortrijk mellett.”

Tavaly nyáron, amikor Dénes kiesett a Siófokkal az NB II-ből, kevesen hitték volna el, hogy egy évvel később Belgiumba fog szerződni.

„Akkor is volt már iránta külföldi érdeklődés, de nem az első csapathoz vitték volna – reagált Sowunmi. – Köszönettel tartozunk egyrészt a korábbi siófoki edzőjének, Dragan Vukmirnak, akinél alapemberré vált az NB II-ben, 32 meccsen öt gólt, hat gólpasszt ért el. Másrészt jár a köszönet az akkori zalaegerszegi vezetőknek, Végh Gábornak, Sallói István sportigazgatónak és Márton Gábor vezetőedzőnek, akik az NB II-es kiesés ellenére megadták neki a lehetőséget az élvonalban, amit szintén meg tudott hálálni, ugyancsak 32 meccsen, öt góllal, hét gólpasszal. Hasonló számokkal az első belgiumi idényét követően is elégedettek lennénk.”

