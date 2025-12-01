Az Újpest védője megérkezett Bukarestbe – fotó, videó!

Nemzeti Sportrádió

2025.12.01. 11:25
Duarte megérkezett a bukaresti reptérre (Forrás: sport.ro/PRO TV)
A román sajtó múlt héten írt arról, hogy az Újpesttől a közösségi oldalán már elbúcsúzó portugál André Duarte a bukaresti FCSB-hez szerződik, a sport.ro pedig vasárnap már a bukaresti reptéren szólaltatta meg a 28 éves védőt.

 

A sport.ro cikke szerint André Duarte vasárnap szállt le a bukaresti reptéren, ahol egy román menedzser, Bogdan Mitrea és egy másik ügynök is várta. A portál szerint Duarte orvosi vizsgálaton vesz részt az FCSB-nél, ezért utazott Bukarestbe. A játékos a landolását követően röviden nyilatkozott is a PRO Tv-nek.

„Örülök, hogy visszatértem Romániába – mondta a korábban az UFC Craiovában is futballozó Duarte. – Szeretem ezt az országot. Mostanában láttam is néhány román bajnoki meccset. Az FCSB érdeklődése? Örülök, hogy itt lehetek.”

A Duartéval készült interjú a képre kattintva tekinthető meg! (Forrás: sport.ro/PRO TV)

A sport.ro szerint Duarte 2028-ig írhat alá az FCSB-hez, ha átmegy az orvosin. Mint ismert, a játékos már november 22-én elbúcsúzott az Újpesttől, de a klub azóta sem jelentette be hivatalosan a távozását. Duarte éppen a nyáron hosszabbította meg Újpesten a szerződését 2028-ig, de jelenleg nagyon úgy tűnik, következő másfél évet már nem a magyar, hanem a román fővárosban töltheti.

Kapcsolódó tartalom

Az Újpest légiósát botrányhősként mutatják be Romániában

Az FCSB-nél biztosra veszik Duarte szerződtetését, de a digisport.ro szerint a játékos korábbi ügyei aggodalomra adhatnak okot a bukaresti klubnál.

Romániában állítják: az újpesti Duarte Bukarestben folytatja

A lila-fehérek részéről továbbra sem történt bejelentés, így a játékos szerződése hivatalosan még mindig érvényes lehet.


 

 

