ZTE: Dénes Csanád Vilmos szeretné kipróbálni magát külföldön

A tavaly nyári átigazolási időszak nagy fogásának bizonyult a ZTE sportigazgatója, Sallói István részéről Dénes Csanád Vilmos szerződtetése, aki az NB II-ből kiesett Siófoktól került Zalaegerszegre és 20 évesen kulcsszerepet játszott a csapat bennmaradásában. A nyári szerződtetése után szinte azonnal alapemberré vált és első élvonalbeli idényében 32 meccsen játszott, mindegyik találkozón kezdett is, öt gólt szerzett, hét gólpasszt adott.

A Ferencváros ellen például az ő két góljával játszott 2–2-es döntetlent a ZTE, az újpesti 2–1-es győzelem alkalmával pedig ő szerezte a zalaiak első gólját – ezek az eredmények is nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy a Zalaegerszeg bent tudott maradni az élvonalban. Nem csoda, hogy Dénes teljesítményére több klubnál, információink szerint például az Újpestnél is felfigyeltek.

„Valóban van érdeklődés az egyik fővárosi klub részéről Dénes iránt, de a támadó célja, hogy külföldön is ki tudja magát próbálni és mivel van is konkrét érdeklődés több országból, így a külföldi folytatásra nagyobb esélyt látok, ha lesz olyan kérő, amelyik a Zalaegerszeggel is meg tud egyezni – nyilatkozta a Nemzeti Sport érdeklődésére a játékost képviselő The Footballers Group menedzseriroda részéről Sowunmi Thomas. – Tavasszal még ukrán klub megfigyelője is látta játszani a ZTE támadóját, de több országból is voltak itt megnézni. A legélénkebb érdeklődés Hollandiából, Lengyelországból és Horvátországból mutatkozik. Ugyanakkor Dénest még két évig a Zalaegerszeghez köti a megállapodása, először a ZTE-vel kell tárgyalniuk az érdeklődőknek.”

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC – kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Huszti András (Fehérvár FC), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia), Szalay Szabolcs (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Dénes Csanád Vilmos (Újpest, Hollandia, Horvátország, Lengyelország), Anderson Esiti (nigériai, lejár a szerződése), Bojan Szankovics (horvát-montenegrói, lejár a szerződése)