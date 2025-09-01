Belgiumba igazol Dénes Vilmos – hivatalos

„Dénes Csanád Vilmos hivatalosan is távozik a ZTE FC-től, miután a belga másodosztály, a Challenger Pro League bajnokaspiráns csapata, a KV Kortrijk kivásárolta őt szerződéséből” – írja honlapján a Zalaegerszeg.

A Puskás Akadémián nevelkedő játékos megfordult Csákváron, Fehérváron és Siófokon is, mielőtt 2024 nyarán a ZTE-hez igazolt. A Zalaegerszeg színeiben 41 mérkőzésen 14 gólban szerepet vállaló szélső így búcsúzott: „Sajnos eljött a búcsú ideje, hiszen olyan lehetőség adódott előttem, amivel mindenképp élni szeretnék. Köszönöm nektek a mögöttünk lévő csodálatos időszakot, amit itt tölthettem. Rengeteg felejthetetlen emlék köt a városhoz, a stadionhoz, illetve hozzátok. Kezdhetném a Vidi ellen szerzett első NB I-es gólommal, folytatva a Fradi elleni duplával, amit hazai közönség előtt ünnepelhettem. Fantasztikus érzés volt gólt szerezni a mérkőzéseken és az, ahogy a lefújás után gratuláltatok. Minden egyes aláírás, amit kiosztottam, életem első aláírásai voltak, ezekre mindig emlékezni fogok. Szeretném megköszönni Márton Gábornak és stábjának is, akiktől megkaptam a bizalmat. Sok sikert kívánok a csapatnak, a szurkolóknak és mindenkinek, aki a klubnál dolgozik, hiszen a ZTE FC megérdemli, hogy sikerrel teli évet ünnepeljen, előkelő helyen végezzen a tabellán.”

A KV Kortrijk honlapján megjegyzi, hogy a hétszeres U21-es válogatott játékos elsősorban jobbszélsőként játszik, de középcsatárként is bevethető.

„Dénes sokoldalú és kreatív játékos, aki különböző támadópozíciókban is bevethető. Fiatal kora ellenére már 100 profi mérkőzés van a háta mögött, és lenyűgöző statisztikákkal büszkélkedhet” – fogalmazott Nils Vanneste, a KV Kortrijk sportigazgatója.

Információink szerint Dénes Vilmos négy évre írt alá.



NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Bodnár Gergő (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), David López (Cedilllo David Jaret López, mexikói, Toluca – Mexikó), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (Joao Victor Vieira Ferreira Sousa, brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Atlético Goianiense – Brazília), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu – Brazília), Joseth Peraza (Joseth Gael Peraza Serrano, Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Dénes Vilmos (KV Kortrijk – Belgium)

Kölcsönbe távozók: Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Yohan Croizet (francia, Diósgyőri VTK), Huszti András