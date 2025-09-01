Csoboth egy kisebb sérülés miatt hiányzott csapata meccséről

„Csoboth Kevin sérüléssel bajlódik, ezért nem számíthatott rá a St. Gallen vasárnap. Volt korábban egy kisebb sérülése, amire kapott egy rúgást, így újra előjött, ezért nem szerepelhetett – reagált a Nemzeti Sport megkeresésére a hétvégén az Újpest–MTK meccsen feltűnt szélsővel kapcsolatos találgatásokra a 25 éves játékos menedzsere, Filipovics Vladan. – A klubnál ezen a héten amúgy is néhány napos szabadságot kapott a csapat, amit Kevin a sérülése miatt előbb kezdhetett meg, ezért tért haza már a múlt héten.”

Csoboth tavaly nyáron igazolt Újpestről a St. Gallenhez, melyben 43 meccsen szerepelt egy év alatt, négy gólt és két gólpasszt ért el.