A magyar válogatott védő megérkezett a török klubhoz

A helyi kocaelikoz.com vasárnap adta hírül, hogy Balogh megérkezett az izmiti klubhoz, és a szerződések aláírása után hétfőn be is jelenthetik az átigazolását. A portál kiemeli, hogy Balogh az előző idényben 30 tétmeccsen szerepelt a Parmában (ebben az idényben azonban még egyszer sem).

A Kocaelispor négy meccs után csak egy ponttal, a 15. helyen áll a török élvonalban, így érthető, hogy a klub erősíteni szeretne a védelmén.



