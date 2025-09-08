Nemzeti Sportrádió

A magyar válogatott védő megérkezett a török klubhoz

P. K.P. K.
Vágólapra másolva!
2025.09.08. 09:30
null
Balogh Botondot kölcsönadja a Parma (Fotó: AFP)
Címkék
Kocaelispor légiósok magyar átogazolás Parma Balogh Botond
Két napja már írtunk arról, hogy a 23 éves Balogh Botond a hétvégén Törökországba utazik orvosi vizsgálatra, helyi sajtóhírek szerint már meg is érkezett Izmitbe és az aláírás után hétfőn bejelentheti a kölcsönvételét a Kocaelispor.

 

Két napja már beszámoltunk róla, hogy a nyolcszoros magyar válogatott védő, Balogh Botond orvosi vizsgálatra utazik a török élvonalbeli Kocaelisporhoz, melynek kölcsönadja erre az idényre az olasz Parma.

Légiósok
2025.09.06. 10:01

Balogh Botond szombaton Törökországba repül – NS-infó

Ha az orvosi vizsgálaton mindent rendben találnak, aláírja egyéves kölcsönszerződését.

 

A helyi kocaelikoz.com vasárnap adta hírül, hogy Balogh megérkezett az izmiti klubhoz, és a szerződések aláírása után hétfőn be is jelenthetik az átigazolását. A portál kiemeli, hogy Balogh az előző idényben 30 tétmeccsen szerepelt a Parmában (ebben az idényben azonban még egyszer sem).

A Kocaelispor négy meccs után csak egy ponttal, a 15. helyen áll a török élvonalban, így érthető, hogy a klub erősíteni szeretne a védelmén.


 

 

 

Kocaelispor légiósok magyar átogazolás Parma Balogh Botond
Legfrissebb hírek

Zsóri Dániel „elásta magát” az UTA Aradnál

Minden más foci
2025.09.06. 17:51

Balogh Botond szombaton Törökországba repül – NS-infó

Légiósok
2025.09.06. 10:01

„Szoboszlai Alexander-Arnolddá változtatta magát; emlékeztet Milnerre”

Angol labdarúgás
2025.09.05. 18:36

Ötös lista: Kerkezen túl – íme, az 5 legizgalmasabb magyaros nyári váltás

Légiósok
2025.09.05. 17:59

Balogh Botond közel áll a váltáshoz, kölcsönbe kerülhet

Légiósok
2025.09.05. 11:25

Keresztes Krisztián a légióséletről: Azért küzdök, hogy a klubban maradjak

Légiósok
2025.09.04. 08:05

Elhagyja a Manchester Cityt a magyar utánpótlás-válogatott – ez az NB I-es klub nézte ki

Angol labdarúgás
2025.09.03. 21:13

Szoboszlai Dominikot választották a forduló legjobbjának a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.09.03. 14:23
Ezek is érdekelhetik