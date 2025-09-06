Balogh Botond szombaton Törökországba repül – NS-infó

Az átigazolásokra specializálódó olasz újságíróhoz hasonlóan a Nemzeti Sport is úgy értesült, hogy a Parma 23 éves belső védője ideiglenesen klubot vált, kölcsönben szerződik a török újonchoz. Információnk szerint a nyolcszoros válogatott labdarúgó szombaton repül Isztambulba, majd utazik Izmitbe, hogy részt vegyen az ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, amelyen ha mindent rendben találnak, aláírja egyéves kölcsönszerződését.

Balogh Botond 2019 nyara óta tartozik a Parma kötelékébe, 73 mérkőzésen játszott a csapatban. Az előző idényben 29 találkozón szerepelt a Serie A-ban, ám a tavasz óta kevesebb lehetőséget kapott a klubnál.