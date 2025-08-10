Redzic Damir kiemelkedett a mezőnyből a szombati DAC-győzelem során

„Hosszú volt ez a kényszerű kihagyás. Azonban nagyon örülök, hogy játékommal, gólommal tudtam segíteni a csapatot” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, aki a májusban, a Zsolna elleni találkozón kapott piros lapja miatt ki kellett hagyja a két hónappal későbbi, Nagymihály elleni idénynyitót.

A magyar játékos három góllal a felkészülési találkozók legjobb dunaszerdahelyi góllövője volt. „Reménykedtem, hogy sikerül átmentenem a jó formát a bajnokira is. Nagyjából így képzeltük el a meccset: tudtuk, hogy elsősorban védekezni fognak a vendégek, és nehéz lesz őket feltörni. Már az első negyedóra végére több góllal is vezethettünk volna. Csak idő kérdése volt, mikor szerezzük meg a vezetést. A kiállítás után még könnyebben tudtunk a Rózsahegy védelme mögé kerülni. Sajnos a helyzetek ellenére csupán két gólt szereztünk. Dolgoznunk kell a helyzetkihasználáson, hogy hamarabb lezárjuk a mérkőzéseket, és felszabadultan játszhassunk” – magyarázta a magyar játékos.

A vendégvédelemnek a legnagyobb gondot a 22 éves csatár gyorsasága és cselezőképessége okozta. Tíz perccel a találkozó vége előtt épp Redzic Damir 22 méterről leadott, pontos lövése döntötte el végleg a meccset. „Ez az egyik kedvencem: behúzok a szélről, majd ballal meglövöm a labdát. Az első félidőben nem találtam el a kaput, de a fordulás után már pontosan céloztam. Hosszabb idő után tudott eljönni a családom, és örülök, hogy itt voltak, látták a gólomat. Nekik ajánlom az idénybeli első találatomat.”

„Minden adottsága megvan a futballhoz. Az utóbbi években az egészségi állapota hátráltatta, több sérülés is hosszabb időre partvonalon kívülre kényszerítette. A problémák mindig akkor jelentkeztek, amikor jó formába lendült, és ezután újra elölről kellett kezdenie. Damir karakteres és szorgalmas fiú, a jövő még mindig előtte áll. Hiszem, hogy ha egészséges marad, beteljesíti a benne rejlő lehetőségeket” – nyilatkozta Branislav Fodrek, a DAC mestere.

„Nálunk egy kicsit már megszokott játékmód, hogy az elején megnyomjuk, utána egy picit visszaállunk. Ezt lehetne még fejleszteni, hiszen végig tartani kell azt az iramot, intenzitást, amit a meccs elején diktálunk. Az első félidőben jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki. A kiállítás után az ellenfél betolta a buszt, így abszolút defenzív csapat ellen kellett bontanunk. Türelemjáték volt a részünkről. Gyakran sikerült, hiszen sok helyzetet dolgoztunk ki. A helyzetkihasználásban mindenképpen javulnunk kell, mert egy erősebb együttes ezért megbüntetne. Összességében elégedettek lehetünk, megvan a három pont. Nagyon kellett a csapatnak ez a győzelem a két héttel ezelőtti botlás után, amikor hazai környezetben csak döntetlent játszottunk a Nagymihály ellen” – mondta lapunknak Tuboly Máté.