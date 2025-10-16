Nemzeti Sportrádió

Magyar játékos is részese a feröeri futball legeredményesebb időszakának

Vágólapra másolva!
2025.10.16. 14:03
null
Turi Géza (balra) és fia, Dávid (Fotó: fsf.fo, archív)
Címkék
feröeri labdarúgás Turi Géza Dávid feröeri foci Túri Géza M1
A feröeri labdarúgó-válogatott sorozatban három világbajnoki selejtezőt nyert meg, ami korábban sosem fordult még elő, a sikerekből pedig Turi Géza Dávid is kiveszi a részét.

A Zalaegerszeggel 2002-ben bajnoki címet szerző kapus, Turi Géza csaknem húsz éve költözött a Dániához tartozó, autonómiával rendelkező országba, s időközben fia, Dávid is futballista lett, aki szeptemberben mutatkozott be a feröeri nemzeti együttesben. A horvátoktól elszenvedett 1–0-s vereség után a szigetcsoport csapata a magyar középpályással Gibraltár, Montenegró és Csehország gárdáját legyőzte vb-selejtezőn, és tizenkét pontjával az L-csoport harmadik helyén áll, egy ponttal a csehek mögött.

„Előzetesen hat pontot terveztünk, a Gibraltár elleni két győzelemmel” – mondta a 24 éves Turi Géza Dávid az M1 aktuális csatornának. – Mivel ez már összejött, a Montenegró elleni mérkőzés előtt a szövetségi kapitány elmondta, nincs veszíteni valónk, ezért játszunk úgy, ahogyan szeretnénk.”

Mindez múlt csütörtökön 4–0-s sikert eredményezett, majd vasárnap – ugyancsak hazai pályán – a feröeriek a cseheket is legyőzték 2–1-re. Ezt követően az ellenfél szövetsége menesztette Ivan Hasek szövetségi kapitányt.

A sorozatban aratott három vb-selejtezős siker mellett a tizenkét pont is a válogatott történetének eddigi legjobb teljesítménye.

„Pedig több is lehetne, mert márciusban Montenegróban a kilencvenhatodik, Csehországban pedig a nyolcvanötödik percben esett góllal kaptunk ki. Ha mindkettőt kihúzzuk döntetlennel, most pótselejtezős pozícióból várnánk az utolsó csoportmérkőzést” – mondta a játékos, majd hozzátette, a feröeri U21-es válogatott is hatalmas fejlődésen megy keresztül, mivel öt Európa-bajnoki selejtezője után kilenc ponttal az első helyen áll a csoportjában.

A középpályás korábban kizárólag a Feröer-szigeteken játszott, s mivel mellette dolgozott, gyakran reggel hat órától edzett. Idén nyáron viszont Angliába igazolt, és profi szerződést kapott a negyedosztályban szereplő Grimsbynél.

„Az elmúlt hetekben felszedtem néhány kiló izmot, de az erőnlét mellett gondolkodásban is fejlődnöm kellett” – emelte ki.

Mint mondta, emlékezetes volt az augusztusi, Manchester United elleni Ligakupa-mérkőzés, amelyen a Grimsby – mások mellett az általa is értékesített lövéssel – tizenegyesekkel kiejtette a húszszoros angol bajnokot.

„A bajnokságban jól állunk, ötödik helyen vagyunk, csak öt ponttal lemaradva az elsőtől, de az idény több mint fele még hátravan” – mondta Turi Géza Dávid, de gyorsan hozzátette, hogy a klub elsődleges célja a feljutás.

 

feröeri labdarúgás Turi Géza Dávid feröeri foci Túri Géza M1
Legfrissebb hírek

Milyen meccs volt ez?! A negyedosztályú Grimsby Town maratoni tizenegyespárbaj végén búcsúztatta a Manchester Unitedet!

Angol labdarúgás
2025.08.27. 23:29

Feröer – „A munka mellett el tudok menni az edzésekre és a válogatott felkészülésre”

NSO Tv Labdarúgás
2022.07.25. 13:51

Feröer: „A munka mellett el tudok menni az edzésekre és a válogatott felkészülésre”

Légiósok
2022.07.25. 13:50

Feröer: a 48 éves Turi Géza és fia is pályára léphet szerdán az Ekl-ben

Európa-liga
2022.07.18. 08:54

BL, Ekl: magyar szereplők a feröeri csapatok selejtezőin

Bajnokok Ligája
2022.07.07. 11:48

Televízió: indul a Nemzeti Sporthíradó az M1-en

Labdarúgó NB I
2019.09.02. 09:22

Televízió: Lipcsei Bettáékkal újul meg az M1 sporthíradása

Egyéb egyéni
2017.07.10. 13:02

U17: magyar segítséggel írt történelmet a feröeri csapat

Minden más foci
2017.03.20. 19:44
Ezek is érdekelhetik