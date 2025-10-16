Magyar játékos is részese a feröeri futball legeredményesebb időszakának

A Zalaegerszeggel 2002-ben bajnoki címet szerző kapus, Turi Géza csaknem húsz éve költözött a Dániához tartozó, autonómiával rendelkező országba, s időközben fia, Dávid is futballista lett, aki szeptemberben mutatkozott be a feröeri nemzeti együttesben. A horvátoktól elszenvedett 1–0-s vereség után a szigetcsoport csapata a magyar középpályással Gibraltár, Montenegró és Csehország gárdáját legyőzte vb-selejtezőn, és tizenkét pontjával az L-csoport harmadik helyén áll, egy ponttal a csehek mögött.

„Előzetesen hat pontot terveztünk, a Gibraltár elleni két győzelemmel” – mondta a 24 éves Turi Géza Dávid az M1 aktuális csatornának. – Mivel ez már összejött, a Montenegró elleni mérkőzés előtt a szövetségi kapitány elmondta, nincs veszíteni valónk, ezért játszunk úgy, ahogyan szeretnénk.”

Mindez múlt csütörtökön 4–0-s sikert eredményezett, majd vasárnap – ugyancsak hazai pályán – a feröeriek a cseheket is legyőzték 2–1-re. Ezt követően az ellenfél szövetsége menesztette Ivan Hasek szövetségi kapitányt.

A sorozatban aratott három vb-selejtezős siker mellett a tizenkét pont is a válogatott történetének eddigi legjobb teljesítménye.

„Pedig több is lehetne, mert márciusban Montenegróban a kilencvenhatodik, Csehországban pedig a nyolcvanötödik percben esett góllal kaptunk ki. Ha mindkettőt kihúzzuk döntetlennel, most pótselejtezős pozícióból várnánk az utolsó csoportmérkőzést” – mondta a játékos, majd hozzátette, a feröeri U21-es válogatott is hatalmas fejlődésen megy keresztül, mivel öt Európa-bajnoki selejtezője után kilenc ponttal az első helyen áll a csoportjában.

A középpályás korábban kizárólag a Feröer-szigeteken játszott, s mivel mellette dolgozott, gyakran reggel hat órától edzett. Idén nyáron viszont Angliába igazolt, és profi szerződést kapott a negyedosztályban szereplő Grimsbynél.

„Az elmúlt hetekben felszedtem néhány kiló izmot, de az erőnlét mellett gondolkodásban is fejlődnöm kellett” – emelte ki.

Mint mondta, emlékezetes volt az augusztusi, Manchester United elleni Ligakupa-mérkőzés, amelyen a Grimsby – mások mellett az általa is értékesített lövéssel – tizenegyesekkel kiejtette a húszszoros angol bajnokot.

„A bajnokságban jól állunk, ötödik helyen vagyunk, csak öt ponttal lemaradva az elsőtől, de az idény több mint fele még hátravan” – mondta Turi Géza Dávid, de gyorsan hozzátette, hogy a klub elsődleges célja a feljutás.