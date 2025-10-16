Már nem Csipes Ferenc Fojt Sára és Pupp Noémi edzője – Demeter Istvánnal folytatják a munkát a lányok

Olimpiai érmek ide vagy oda, meg sem fordult Fojt Sára és Pupp Noémi fejében, hogy 2025-ben visszavenne a tempóból, a hölgyek a párizsi játékokat követően is nagy lendületet éreztek magukban, ennek megfelelően a céljaikat is magasra tették. A májusi válogató- és világkupaversenyeken eldőlt, hogy mindketten a négyesben kapnak helyet, a fantasztikusan sikerült, aranyéremmel zárult racicei Európa-bajnokságot követően a milánói vb-t a csalódást jelentő hetedik helyen zárta az egység.

„Hellyel-közzel sikerült teljesíteni a célokat, kicsit fájt a szezon vége, a világbajnokságon nem tudtuk megmutatni, mire vagyunk igazán képesek, de a pozitívumokból próbálunk meríteni, és összességében mondhatjuk, hogy jó úton haladunk. Sokat gondolkoztunk azon, mi nem állt össze Milánóban, hazudnék, ha azt mondanám, megfejtettük a képletet és megleltük az okokat, több minden befolyásolhatta, lehet, hogy évek múltán megkapjuk a válaszokat” – nyilatkozta Fojt Sára a Nemzeti Sportnak.

Pupp Noémiben is maradt tüske a Milánóban történtek miatt: „Kicsit csalódott vagyok, ám ha azt nézzük, hogy milyen szuperül alakult az Eb és mennyire sokat adott a nyári nyolchetes közös felkészülés, akkor azt mondhatom, összességében profitáltunk a magunk mögött hagyott szezonból. Tudjuk, hogy többre voltunk hivatottak a vb-hetedik helynél, de végtére is, az a legfontosabb, hogy a Los Angeles-i olimpiára tökéletesen összeálljon az egység, és ha ezt nézzük, mondhatjuk, az idei év jó tanulópénz volt.”

Fojt Sára megemlítette, hogy tavasszal „kicsit bizonytalan” helyzetben készültek, emiatt a májusi válogatóviadal nem úgy sikerült, ahogyan azt szerette volna. Pupp Noémi ehhez hozzátette, egész nyáron motoszkált a fejükben a gondolat, hogy a szezon végén edzőt kell váltaniuk. A Kovács Katalin Nemzeti Kajak-kenu Akadémia (KKNKKA) két kiválósága ezek eredményeképpen eldöntötte, a folytatásban nem Csipes Ferenccel, hanem Demeter Istvánnal készül.

„Nagyon sokat elemeztük a helyzetet, szakmailag és emberileg egyaránt mérlegeltünk. Demeter István a négyesben idén világbajnok kenus, Fejes Dániel edzője is egyben, Dani jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő sportoló a magyar mezőnyben, engem ez győzött meg leginkább, nagyon motiváló az, amit eddig együtt elértek” – szögezte le Pupp Noémi.

Nem példa nélküli az, hogy női kajakosok férfi kenusokkal eddzenek, korábban Fábiánné Rozsnyói Katalin legjobb női versenyzői Kolonics Györggyel készültek együtt. A női kajakosok és a férfi kenusok nagyjából hasonló sebességre képesek, éppen ezért logikusnak tűnik a gondolat, hogy a közös felkészülés során egymást húzhatják, motiválhatják a sportolók – természetesen ebben bíznak a lányok is.

Egyébként nem volt magától értetődő, hogy ugyanahhoz az edzőhöz megy a két klasszis: „Sokat beszélgettünk egymással, de nem befolyásoltuk a másikat, magunk állítottuk fel a pro és a kontrákat – így Fojt Sára. – A végén szinte az volt, hogy mindketten mondtunk egy nevet, és nagyon örültünk neki, hogy egyezett az elképzelésünk. Tényleg rengeteget agyaltam, szükségszerű volt a váltás, és úgy vélem, a lehető legjobb időben született meg a döntés.”

Fojt Sára és Pupp Noémi október elején már el is kezdte a munkát Demeter Istvánnal, az eddigi tapasztalatok pozitívak: „Hét évet dolgoztam együtt Csipes Ferenccel, nagyon sokat köszönhetek neki és a csapatnak is. Harag és ellenérzés nélkül váltunk el egymástól, a töretlen fejlődésem érdekében meg kellett hozni ezt a döntést – magyarázta Pupp. – A mostani a harmadik hetünk Demeter Istvánnal, minden edzés ki van találva, pontosan tudjuk, mikor mit szeretnénk csinálni, nekünk ez nagyon fontos, mivel a magunk mögött hagyott egy-két évben sok bizonytalansággal kellett megküzdenünk. Most olyan keretek között dolgozhatunk, amely egyfajta biztonságérzetet ad. Jól érzem magam, nagy tervekkel várjuk az előttünk álló időszakot.”

Fojt Sárának is tetszik, hogy „tudományosabb” körülmények között dolgozhatnak: „A betanulófázis zajlik, próbáljuk megismerni a másikat, a csapatot. Jól haladunk, eddig minden szuperül alakul. A motiváció és a lendület nagy, éhesek vagyunk a munkára és a sikerre. Jövőre is nagy célokat tűztem ki magam elé, biztos vagyok abban, hogy egyesben szeretnék előrelépni, ezzel együtt visszatérni oda, ahol tartottam. A feltételek adottak, azon leszek, hogy kiküszöböljem a hibákat, s ha ez sikerül, akkor azt hiszem, jó szezon elé nézünk” – zárta Fojt Sára.