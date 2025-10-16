Új motorsport-akadémia alakul a Hungaroringen

Az oktatási intézmény sajtóközleményéből kiderül, hogy az együttműködés a fiatal tehetségek kibontakozását, a mérnöki tudás fejlesztését és az ipari partnerekkel közös kutatásfejlesztést egyaránt szolgálja, továbbá az új szervezeti egység hozzájárul, hogy Magyarország a közép-európai régió motorsport-innovációs központjává váljon. A hallgatók a világ élvonalában dolgozó szakemberektől tanulhatnak, a Hungaroring pedig közvetlen kapcsolatba kerül a felsőoktatási tudásbázissal és a jövő mérnökeivel.

A magyar kormány döntése értelmében az autó-motor sport stratégiai ágazattá vált, a Hungaroringen megalakuló tanszék pedig ezen cél sikeres megvalósítását hivatott szolgálni, a tudomány, az oktatás és a kutatásfejlesztés integrációjával támogatva a tehetséggondozást és a hazai motorsport innovációs potenciáljának kiaknázását – írják.

Fotó: Hungaroring Média

A tájékoztatás kitér rá, hogy a Széchenyi István Egyetem és a Hungaroring szoros kapcsolata nem új, a két fél 2022 júliusában, majd 2023 novemberében együttműködési megállapodást írt alá, amelynek keretében a győri felsőoktatási intézmény önálló standdal volt jelen az idei Formula–1-es Magyar Nagydíjon. Ez a partnerség tette lehetővé a technikaisport-menedzser szakirányú továbbképzési szak szeptemberi elindítását is, amelynek oktatógárdájában helyet kaptak a Hungaroring tapasztalt szakemberei. A kooperáció ugyancsak lehetőséget biztosít a világ élvonalába tartozó hallgatói versenycsapatok – a SZEnergy Team, az Arrabona Racing Team és a SZEngine Team – szakmai bemutatkozására és fejlődésére.