Nemzeti Sportrádió

Tizennyolc orosz gyorskorcsolyázó kapott kanadai és amerikai vízumot

Vágólapra másolva!
2025.10.16. 14:25
null
A milánói téli olimpiai gyorskorsolya versenyeinek helyszíne (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia Milánó 2026 gyorskorcsolya
Tizennyolc orosz nagy-, illetve rövid pályás gyorskorcsolyázó kapott amerikai és kanadai vízumot azokra a versenyekre, amelyekről kvóta harcolható ki a februári milánói-cortinai téli olimpiára.

Az orosz szövetség tájékoztatása szerint nyolcan nagy pályán, tizen rövid pályán szerepelnek.

A nagy pályások november 14. és 16. között Salt Lake Cityben, november 21-től 23-ig pedig Calgaryban versengenek. Később még Hollandiában (Heerenveen, december 5-7.) és Norvégiában (december 12-14., Hamar) is lesz ötkarikás kvalifikációs világkupa-forduló.

A rövid pályások csütörtöktől (mától) vasárnapig Montrealban csatáznak, ezt követően november 20. és 23. között a lengyelországi Gdansk, végül egy héttel később a hollandiai Dordrecht lesz a rendező. A kanadai város egy hete is volt házigazda, az oroszok – függetlenként – ott már indultak.

Az orosz és fehérorosz korcsolyázókat az ukrajnai háború 2022 februári kitörése után száműzték a nemzetközi porondról, a sportági nemzetközi szövetség tavaly decemberben – szigorú feltételek mellett – engedélyezte indulásukat a mostani olimpiai kvalifikációban.

 

téli olimpia Milánó 2026 gyorskorcsolya
Legfrissebb hírek

Milánó 2026: csúszik a nagy jégkorongcsarnok átadása, a magyar U20-asok máshol játszanak

Téli sportok
5 órája

Fontos siker az ausztrálok ellen a curling olimpiai előselejtezőben

Egyéb egyéni
2025.10.10. 14:59

Milánó 2026: Kozuback Kamilla biztos benne, hogy ott lesz a játékokon

Téli sportok
2025.10.09. 19:30

Gyulai Miklós támogatja a mezei futás felvételét a téli olimpia programjába

Atlétika
2025.10.09. 12:24

Milánó 2026: még nincs kész az olimpiai falu

Téli sportok
2025.10.09. 11:17

Milánó 2026: az NHL elnöke nem örül a leállásnak, de a játékosok miatt elfogadja

Amerikai sportok
2025.10.08. 18:34

Téli olimpiára kerülhet a cyclo-cross és a mezei futás

Kerékpár
2025.10.08. 14:50

Milánó 2026: két helyszínes megnyitó, országonként négy zászlóvivővel

Téli sportok
2025.10.07. 17:06
Ezek is érdekelhetik