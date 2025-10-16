Tizennyolc orosz gyorskorcsolyázó kapott kanadai és amerikai vízumot

Az orosz szövetség tájékoztatása szerint nyolcan nagy pályán, tizen rövid pályán szerepelnek.

A nagy pályások november 14. és 16. között Salt Lake Cityben, november 21-től 23-ig pedig Calgaryban versengenek. Később még Hollandiában (Heerenveen, december 5-7.) és Norvégiában (december 12-14., Hamar) is lesz ötkarikás kvalifikációs világkupa-forduló.

A rövid pályások csütörtöktől (mától) vasárnapig Montrealban csatáznak, ezt követően november 20. és 23. között a lengyelországi Gdansk, végül egy héttel később a hollandiai Dordrecht lesz a rendező. A kanadai város egy hete is volt házigazda, az oroszok – függetlenként – ott már indultak.

Az orosz és fehérorosz korcsolyázókat az ukrajnai háború 2022 februári kitörése után száműzték a nemzetközi porondról, a sportági nemzetközi szövetség tavaly decemberben – szigorú feltételek mellett – engedélyezte indulásukat a mostani olimpiai kvalifikációban.