Légiósok: a magyar középpályás már leendő csapatával készül – NS-infó

P. K.P. K.
2025.08.07. 15:28
null
Major Sámuel (zöld trikóban) már Marosvásárhelyen készül (facebook.com/FC ASA)
Múlt héten számoltunk be arról, hogy a legutóbb Kozármislenyben szerepelt, korábbi U-válogatott középpályás, Major Sámuel a román másodosztályban szereplő, marosvásárhelyi ASA-hoz szerződhet, azóta pedig már csatlakozott is a csapathoz.

 

Információink szerint múlt héten megérkezett Marosvásárhelyre a 23 éves Major Sámuel, akivel kapcsolatban már jeleztük, hogy a román másodosztályban szereplő ASA szerződtetné, és azóta már együtt is készül a csapattal. A klub Facebook-oldalán közzétett edzésfotók egyikén is feltűnik.

Labdarúgó NB II
2025.07.28. 15:49

Ismét légiósnak állhat a Salzburgban nevelkedő középpályás – NS-infó

Major Sámuel távozott Kozármislenyből, bár belga másodosztályú klubbal is tárgyalt, végül Marosvásárhelyen köthet ki.

A Nemzeti Sport megkeresésére korábban a játékos menedzsere, Kozák Attila elmondta, a román másodosztályt erősebb bajnokságnak gondolja az NB II-nél, ezért Major számára fejlődési lehetőséget jelent Marosvásárhelyen futballozni.

A tervek szerint hamarosan alá is írhatja egyéves szerződését, ami után akár már szombaton, a Liga 2 2. fordulójában, a Selimbar elleni idegenbeli bajnokin pályára is küldhetné őt Eusebiu Tudor vezetőedző. Az ASA múlt héten a Corvinul elleni, hazai, gól nélküli döntetlennel kezdte az idényt. 

A debreceni születésű Major 2017 és 2022 között nevelkedett Salzburgban, 2019-ben szerepelt az U17-es világbajnokságon is, gólt is szerzett a magyar csapatban. A felnőttek között az Admira Wackerben bemutatkozott az osztrák élvonalban, majd a DVSC-ben az NB I-ben is játszott, 2023-tól pedig előbb a Pécsi MFC-ben, majd Kozármislenyben szerepelt az NB II-ben, összesen 69 meccsen. A mislenyeiknél júniusban lejárt a szerződése, jelenleg szabadon igazolható.

