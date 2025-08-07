Légiósok: a magyar középpályás már leendő csapatával készül – NS-infó

A Nemzeti Sport megkeresésére korábban a játékos menedzsere, Kozák Attila elmondta, a román másodosztályt erősebb bajnokságnak gondolja az NB II-nél, ezért Major számára fejlődési lehetőséget jelent Marosvásárhelyen futballozni.

A tervek szerint hamarosan alá is írhatja egyéves szerződését, ami után akár már szombaton, a Liga 2 2. fordulójában, a Selimbar elleni idegenbeli bajnokin pályára is küldhetné őt Eusebiu Tudor vezetőedző. Az ASA múlt héten a Corvinul elleni, hazai, gól nélküli döntetlennel kezdte az idényt.

A debreceni születésű Major 2017 és 2022 között nevelkedett Salzburgban, 2019-ben szerepelt az U17-es világbajnokságon is, gólt is szerzett a magyar csapatban. A felnőttek között az Admira Wackerben bemutatkozott az osztrák élvonalban, majd a DVSC-ben az NB I-ben is játszott, 2023-tól pedig előbb a Pécsi MFC-ben, majd Kozármislenyben szerepelt az NB II-ben, összesen 69 meccsen. A mislenyeiknél júniusban lejárt a szerződése, jelenleg szabadon igazolható.