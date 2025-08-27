Balogh Botond iránt élénken érdeklődik az FC Basel

KÖNNYEN LEHET, hogy Balogh Botond hat év után elhagyja a Parmát. A 23 éves belső védő 2019 nyarán szerződött az MTK Budapesttől az olasz első osztályban szereplő klubhoz, amelynek színeiben 73 tétmérkőzésen lépett pályára – 36-szor a Serie B-ben, 32-szer a Serie A-ban, ötször pedig az Olasz Kupában. Az előző idény őszi szezonjában meghatározó tagja volt csapatának, januári kisebb sérüléséig az összes bajnokin pályára lépett, az esetek többségében végigjátszotta a mérkőzést, ám Fabio Pecchia vezetőedző menesztését, majd Cristian Chivu kinevezését követően játékpercei száma visszaesett.

A posztot júliusban átvevő Carlos Cuesta az évad első tétmérkőzésén, a Pescara elleni kupameccsen a cserék közé nevezte a nyolcszoros válogatott hátvédet (aki az első bajnoki fordulóban rendezett, Juventus elleni vesztes összecsapáson eltiltását töltötte), ráadásul a Parma az elmúlt hetekben két belső védőt is szerződtetett, így minden jel arra utal, hogy kevesebb lehetőséget kapna – ilyen helyzetben észszerű lépés lehet a klubváltás.

Lapunk információja szerint több csapat is alkalmazná Balogh Botondot. A nyáron Skóciából, Hollandiából és Törökországból érdeklődtek iránta, valamint Serie A-klubok is lecsaptak volna rá, de elsősorban vételi opcióval kiegészített kölcsönszerződésben gondolkodtak.

Úgy tudjuk, a játékos számára az ilyen lehetőségek nem vonzók, ha vált, ténylegesen átigazolna, így minden bizonnyal ahhoz a csapathoz ír alá, amely vételi ajánlatot tesz érte: a hírek szerint az FC Baselnél hajlanak erre. Svájcban az átigazolási időszak szeptember 6-ig tart, de aligha húzódik el addig az ügy – a labdarúgó érdeke, hogy minél hamarabb aláírjon új állomáshelyén, hiszen ha sokáig vár, a Parmának nem marad ideje megoldani a pótlását.

Balogh Botondnak 2027 nyaráig van érvényes megállapodása olasz klubjával, így a zsebébe kell nyúlnia annak, aki meg akarja szerezni a játékjogát. A svájci bajnok FC Baselnek fontos lenne középhátvéd szerződtetése, hiszen mindössze négyen vannak a posztra, a csapat egyik legjobbját, Jonas Adjeteyt pedig több elit ligás klub kiszemelte, meglehet, még a nyáron eligazol.