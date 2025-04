Ennyit kér Kerkez Milosért a Bournemouth – sajtóhír

A The Times is arról ír, hogy Kerkez Milos a Liverpoolban folytathatja pályafutását, az angol lap azonban úgy tudja, hogy a Bournemouth emelt az összegen, már 45 millió fontot kér az egyik legjobbjáért.

A Football Insider forrásai szerint Kerkez Milos a nyáron el akarja hagyni a Bournemoutht a Liverpool kedvéért, ezt már a barátainak is elmondta. A portál megjegyzi, hogy a Szoboszlai Dominikot is foglalkoztató angol csapat az elmúlt hetekben már felvette a kapcsolatot a 21 éves játékossal, hogy az első lépéseket megtegyék a nyári átigazolás kapcsán.

Korábban szó volt róla, hogy a Kerkez-üzletbe bevonnák Caoimhín Kelleher kapust is, aki hosszú ideje Allison tartaléka a Liverpoolnál, ám a The Times szerint a Bournemouth egy összegben kéri az átigazolási összeget, és nem érdeklődik már Kelleher iránt, akit 30-40 millió közötti összegre tart a Liverpool.

A Football Insider arról is írt, hogy a Bournemouthnak az is a tervei között szerepel, hogy a Chelsea-től jelenleg is kölcsönben szereplő Kepa Arrizabalagát végleg megszerezze, de csak észszerű összegért cserébe.