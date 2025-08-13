A BL-döntőben kezdő PSG három helyen frissült – kezdőcsapatok az Európai Szuperkupa-meccsre

EURÓPAI SZUPERKUPA-MÉRKŐZÉS
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–TOTTENHAM HOTSPUR (angol) – élőben az NSO-n!
21.00, Udine, Friuli Stadion (Tv: RTL). Vezeti: Joao Pinheiro (portugál)
A kezdőcsapatok
PSG: Chevalier – Hakimi, Marquinhos, Pacho, N. Mendes – Zaire-Emery, Vitinha, Barcola – Doué, O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique
A kispadon: Martin (kapus), Szafonov (kapus), L. Hernandez, Fabián Ruiz, Beraldo, Kamara, Mbaye, Li Kang In, G. Ramos
TOTTENHAM: Vicario – Pedro Porro, Romero, Danso, Van de Ven – Joao Palhinha, Bentancur, P. Sarr – Kudus, Richarlison, Spence. Menedzser: Thomas Frank
A kispadon: Austin (kapus), Kinsky (kapus), A. Gray, B. Davies, Vuskovic, Odobert, Solanke, B. Johnson, Tel, Bergvall, Byfield