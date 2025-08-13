Sportrádió

„Ha folyamatosan edzőt és ideológiát váltasz, a senki földjén kötsz ki végül” – Marcus Rashford a Manchester Unitedről

Németh LőrincNémeth Lőrinc
2025.08.13. 19:51
Marcus Rashford erős kritikával illette nevelőegyesületét (Fotó: Getty Images)
FC Barcelona Manchester United Marcus Rashford
Marcus Rashford jelenleg az FC Barcelonát erősíti kölcsönben. A Manchester United nevelése azonban továbbra is a „vörös ördögök” játékosa hivatalosan, és a The Rest is Football podcastben beszélt nevelőklubja helyzetéről.

Marcus Rashford az angol válogatott legendájával, Gary Linekerrel, illetve Micah Richardsszal beszélgetett a The Rest is Football podcast keretein belül. A Barcelona játékosa őszinte kritikával illette az évek óta egyre gyengébben teljesítő Manchester Unitedet. „Sokkal mélyebben vagyunk, mint azt mindannyian látni szeretnénk, de ha hátrébb lépnénk – amit én megtettem, főleg az elmúlt hat hónapban –, nem lepődnénk meg ezen... Minden hosszú távon sikeres csapatnak vannak elvei, melyekhez az edzők és a játékosok is igazodnak” – foglalta össze a problémát Rashford.

A manchesteri gárda korábbi üdvöskéje úgy érzi, nem a sikeréhségben kell keresni a problémát, a Unitedben ugyanis ez fellelhető. A gond az, hogy hektikusan igazol a klub a folyamatos adaptációs kényszerből fakadóan. „Nem tudsz úgy bajnokságot nyerni, hogy folyamatosan változik a terved” – mondta Rashford, hozzátéve: a Unitedről azt hiszik az emberek, hogy éppen egy átmenet zajlik Sir Alex Ferguson óta, holott szerinte ez az időszak még el sem kezdődött.

A Liverpool megadta a kellő türelmet Kloppnak, kitartottak mellette annak ellenére, hogy eleinte nem nyert semmit. Most pedig mindenki az utolsó éveire emlékszik, amikor Guardiolával rivalizált – kritizálta csapatát a szélső, majd hozzátette: – Itt kell reálisan nézni, hol is vagy valójában. Ha folyamatosan edzőt és ideológiát váltasz, a senki földjén kötsz ki végül.”

A teljes beszélgetés – amelyben Rashford klubjáról, kölcsönszerződéséről és az angol válogatottról beszél – fent hallgatható meg.

 

