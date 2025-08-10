Sportrádió

Apró örömök – Mohai Dominik jegyzete

2025.08.10. 23:12
Legalább Szoboszlai Dominik belőtte a tizenegyesét. Legalább Szoboszlai Dominik neve mellett ékeskedik gólpassz Liverpool-mezben játszott döntőben. Legalább már tudjuk, hogy Arne Slot elképzelései szerint is alapember Kerkez Milos, akinek a játékára sem lehetett panasz a Crystal Palace ellen. A magyar Liverpool-szurkolóknak és honfitársaink érdekeltsége miatt a Liverpoolt kiemelt figyelemmel kísérőknek ezek az apró örömök maradtak a csapat idényrajtja után. Pedig jól kezdődött a Szuperkupa-mérkőzés, Florian Wirtz, Hugo Ekitiké és Jeremie Frimpong is remekül mutatkozott be, a váratlan egyenlítő gólra is sikerült reagálni. Akadtak pillanatok, amikor a mérkőzés nem tudta levetkőzni a szurkolók (általában azok, akiknek a kedvenc csapata kimarad a buliból vagy ezüstéremmel távozik a Wembley-ből) és a The Guardian által is használt „túlértékelt barátságos meccs” jelzőt, azonban hiába tartotta kézben az eseményeket a Liverpool, az ünneplés és az aranyérem a londoniaknak jutott a nemzeti stadionban – az elmúlt két és fél hónapban másodszor.

Jó lehet mostanában Crystal Palace-szurkolónak lenni: az együttes 120 éves története során egészen május 17-ig egyetlen jelentős serleget sem helyezhetett el a Selhurst Parkban, és alighogy meglett az FA-kupa, máris bővíteni kell a vitrint. A nemzetközi kupaindulást beárnyékolja, hogy a tulajdonosi viszonyok miatt az Európa-liga helyett a Konferencialigába száműzte az UEFA a csapatot, de biztosan feledteti az ezzel kapcsolatos keserűséget, hogy kevesebb mint három hónap alatt két döntőben győztek az elmúlt nyolc évben minden létező trófeát begyűjtő Manchester City és Liverpool ellen.

Akármilyen jó lett volna látni Szoboszlai Dominikot sorozatban kilencedik idényében trófeát nyerni vagy Kerkez Milost első liverpooli meccsén aranyérmet átvenni, a Crystal Palace 2025-ös tündérmeséjéről kár lett volna lemaradni.

Aggodalomra azonban semmi ok, a Liverpool ezzel a kerettel minden sorozatban az egyik legfőbb esélyesként áll rajthoz, viszont a tizenegyesek idén már kétszer kibabráltak vele: a Paris Saint-Germain így ejtette ki a Bajnokok Ligájából, amelyet meg is nyert, ezúttal pedig a Szuperkupa úszott el a szétlövésen.

Tizenegyespárbaj után a Crystal Palace nyerte meg az angol Szuperkupát

Szoboszlai Dominik gólpasszt jegyzett, a tizenegyesét is berúgta, Kerkez Milos 84 percet kapott.

„Össze kell kapnia a brigádnak magát” – Szoboszlai a Crystal Palace elleni vereség után

„Figyelek rájuk, amennyire tudok, segítek nekik. Inkább Milosra kell odafigyelni, mert Ármin nyugisabb típus.”

Arne Slot: A tizenegyespárbajnál csak a sorrendet kellett eldöntenünk, nem volt zavaró tényező

„Eddig az tett minket erőssé, hogy kapott gól nélkül lehoztuk a meccseket...”

A Sofascore szerint Kerkez és Szoboszlai voltak Alisson mögött a Liverpool legjobbjai

A szurkolói oldalak ezzel szemben mindkét magyar játékos teljesítményét átlagosra értékelték.

 

