Konferencialiga: továbbjutásról marad emlékezetes a török csapat 100. európai gólja

Onur Bulut 33. percbeli öngóljával összesített hátránya felét ledolgozta a vendégcsapat, de gyorsan jött az egyenlítés: a nyáron Hamburgból szerződtetett Davie Selke egy ellencsapás végén lőtt a norvég kapuba a 40. percben.

Ez volt az isztambuli csapat 100. gólja az európai kupaporondon.

A Basaksehir a ligaszakaszba jutásért az Universitatea Craiova–Spartak Trnava csata továbbjutójával találkozik – a román csapat háromgólos előnnyel várja a csütörtöki nagyszombati visszavágót.

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Istanbul Basaksehir (török)–Viking (norvég) 1–1

Továbbjutott: a Basaksehir, 4–2-es összesítéssel

A többi mérkőzést csütörtökön játsszák.