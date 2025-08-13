Sportrádió

Konferencialiga: továbbjutásról marad emlékezetes a török csapat 100. európai gólja

K. Zs.K. Zs.
2025.08.13. 20:19
Davie Selke az egyenlítő gólt rúgja (Fotó: Getty Images)
Konferencialiga Istanbul Basaksehir Viking
Szerda este a Basaksehir hazai pályán 1–1-es döntetlent játszott a norvég Vikinggel, ami az idegenbeli kétgólos győzelem birtokában elég volt ahhoz, hogy a török csapat bejusson a labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének rájátszásába.

Onur Bulut 33. percbeli öngóljával összesített hátránya felét ledolgozta a vendégcsapat, de gyorsan jött az egyenlítés: a nyáron Hamburgból szerződtetett Davie Selke egy ellencsapás végén lőtt a norvég kapuba a 40. percben.

Ez volt az isztambuli csapat 100. gólja az európai kupaporondon.

A Basaksehir a ligaszakaszba jutásért az Universitatea Craiova–Spartak Trnava csata továbbjutójával találkozik – a román csapat háromgólos előnnyel várja a csütörtöki nagyszombati visszavágót.

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Istanbul Basaksehir (török)–Viking (norvég) 1–1
Továbbjutott: a Basaksehir, 4–2-es összesítéssel

A többi mérkőzést csütörtökön játsszák.

 

