ILCA Eb: Vadnai és Érdi is az arany csoportban folyatja

2025.08.13. 20:36
Érdi Mária (Fotó: MVM SE Vitorlás Szakosztály/Facebook)
Vadnai Jonatán ILCA 6 Érdi Mária ILCA 7 vitorlázás
Vadnai Jonatán és Érdi Mária is az arany csoportban folytathatja szereplését a svédországi Marstrandban zajló vitorlázó ILCA Európa-bajnokságon.

 

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a szerdai versenynap „nehéz és trükkös volt”, ahol a versenyzők a hajóban „gubbasztottak”, ami annak a jele, hogy gyenge szél fújt. A férfiak két, a nők viszont csak egy futamot tudtak teljesíteni.

A kontinensviadal eredményközlő oldala szerint a világ- és Európa-bajnok Érdi ezen a napon 30. lett, így ez lett végül a kieső eredménye, összesítésben pedig a 22. a 93 hajós, olimpiai ILCA 6 mezőnyben.

A férfiaknál a szintén olimpiai ILCA 7-ben Vadnai szerdán előbb 34., majd 20. lett, előbbi eredménye kiesett, így pillanatnyilag a 21. helyen áll a 153 induló között.

Csütörtöktől három napon át már a döntő futamokat rendezik meg.

 

