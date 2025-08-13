ILCA Eb: Vadnai és Érdi is az arany csoportban folyatja

A magyar szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint a szerdai versenynap „nehéz és trükkös volt”, ahol a versenyzők a hajóban „gubbasztottak”, ami annak a jele, hogy gyenge szél fújt. A férfiak két, a nők viszont csak egy futamot tudtak teljesíteni.

A kontinensviadal eredményközlő oldala szerint a világ- és Európa-bajnok Érdi ezen a napon 30. lett, így ez lett végül a kieső eredménye, összesítésben pedig a 22. a 93 hajós, olimpiai ILCA 6 mezőnyben.

A férfiaknál a szintén olimpiai ILCA 7-ben Vadnai szerdán előbb 34., majd 20. lett, előbbi eredménye kiesett, így pillanatnyilag a 21. helyen áll a 153 induló között.

Csütörtöktől három napon át már a döntő futamokat rendezik meg.